Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Впервые за последние 15 лет в НХЛ состоялись две вратарских драки за сезон 0 313

Спорт
Дата публикации: 02.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Впервые за последние 15 лет в НХЛ состоялись две вратарских драки за сезон

В матче НХЛ на открытом воздухе между командами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Бостон Брюинз» российский вратарь команды хозяев Андрей Василевский подрался с американским голкипером «Бостона» Джереми Свейманом.

Это уже вторая драка вратарей в текущем сезоне.

Ранее 20 января голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский подрался с вратарем «Сан-Хосе Шаркс» Алексом Недельковичем.

В последний раз в НХЛ две вратарские драки за сезон произошли 15 лет назад.

В сезоне-2010/2011 вратарь «Монреаля» Кэри Прайс подрался с голкипером «Бостона» Тимом Томасом, а также состоялась драка вратарей «Нью-Йорк Айлендес» и «Питтсбурга» — Рика Дипьетро и Брента Джонсона.

Читайте нас также:
#хоккей #НХЛ #спорт #драка #сезон
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В олимпийской деревне повреждены десятки санитарных помещений
Изображение к статье: Бобслеист Грантиньш не выступит на Олимпиаде из-за травмы
Изображение к статье: «Уорриорз» обменяли Порзиньгиса
Изображение к статье: Италия пресекла кибератаки России на зимние Олимпийские игры

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Каллас призвала обсудить ядерное сдерживание Европы
В мире
Изображение к статье: Посол США в Польше разругался со спикером сейма
В мире
Изображение к статье: Новый формат дружбы: как простые совместные дела сближают
Люблю!
Изображение к статье: Специи не спасут: какие хитрости помогают приготовить идеальный куриный бульон
Люблю!
Изображение к статье: «Вы разработали бракованный документ!»
Политика
Изображение к статье: Химический комплекс ExxonMobil в Хуэйчжоу /пров. Гуандун, Южный Китай/. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Каллас призвала обсудить ядерное сдерживание Европы
В мире
Изображение к статье: Посол США в Польше разругался со спикером сейма
В мире
Изображение к статье: Новый формат дружбы: как простые совместные дела сближают
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео