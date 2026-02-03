Baltijas balss logotype
Роналду может покинуть «Аль-Наср» летом. Куда он переедет? 0 186

Спорт
Дата публикации: 03.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Роналду может покинуть «Аль-Наср» летом. Куда он переедет?

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду может уйти из саудовского клуба в летнее трансферное окно, сообщает Record.

По информации источника, 40-летний португалец чувствует себя несчастным в «Аль-Насре» и задумывается над продолжением карьеры в Европе или МЛС. Отмечается, что его трансфер может обойтись новому клубу в 50 миллионов евро.

Ранее Роналду не вошел в заявку на матч 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Эр-Риядом» (1:0). Как сообщали СМИ, нападающий бойкотировал игру в знак протеста против политики клуба, управляемого Фондом государственных инвестиций (PIF). Также появилась информация о том, что Роналду был против перехода Карима Бензема из «Аль-Иттихада» в «Аль-Хиляль», который является главным конкурентом «Аль-Насра». Криштиану Роналду.

Роналду выступает за команду из Саудовской Аравии с 2023 года и провел за нее 127 матчей во всех турнирах, отметившись 111 голами и 22 результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027-го.

Читайте нас также:
#футбол #Европа #спорт #Саудовская Аравия #Криштиану Роналду
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

