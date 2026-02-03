По информации источника, 40-летний португалец чувствует себя несчастным в «Аль-Насре» и задумывается над продолжением карьеры в Европе или МЛС. Отмечается, что его трансфер может обойтись новому клубу в 50 миллионов евро.

Ранее Роналду не вошел в заявку на матч 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Эр-Риядом» (1:0). Как сообщали СМИ, нападающий бойкотировал игру в знак протеста против политики клуба, управляемого Фондом государственных инвестиций (PIF). Также появилась информация о том, что Роналду был против перехода Карима Бензема из «Аль-Иттихада» в «Аль-Хиляль», который является главным конкурентом «Аль-Насра». Криштиану Роналду.

Роналду выступает за команду из Саудовской Аравии с 2023 года и провел за нее 127 матчей во всех турнирах, отметившись 111 голами и 22 результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027-го.