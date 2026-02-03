Baltijas balss logotype
Ушли на работу и не вернулись: в больницах Латвии задержаны семь человек 2 7958

ЧП и криминал
Дата публикации: 03.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: В больнице Лиепаи сегодня было многолюдно.

В больнице Лиепаи сегодня было многолюдно.

В рамках уголовных производств по фактам возможных незаконных действий в региональных больницах Лиепаи и Огре задержаны семь должностных лиц.

Как сообщили в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), у антикоррупционных органов есть основания полагать, что государственные должностные лица обеих больниц могли вступить в сговор как минимум с двумя поставщиками медицинских товаров с целью обеспечить победу этих компаний в ряде государственных закупок.

KNAB подтвердил, что сегодня проводит процессуальные действия в обеих больницах, а также более чем на 20 других объектах.

Процессуальные действия осуществляются в рамках двух уголовных производств, начатых Европейской прокуратурой (EPPO) и переданных KNAB для расследования в пределах его компетенции, а также одного уголовного производства, возбужденного самим KNAB.

В рамках расследования задержаны семь человек.

В настоящее время расследование KNAB находится в наиболее активной фазе, и раскрытие дополнительной информации может нанести ущерб сбору и закреплению доказательств.

Исполнительный директор Лиепайского самоуправления Роналдс Фрицбергс, являющийся представителем держателя долей капитала больницы, подтвердил агентству LETA, что в Лиепайской больнице сотрудники KNAB проводят процессуальные действия. Ввиду того, что члены правления больницы подписали обязательства о неразглашении информации, более подробные сведения обнародованы не будут, сообщил Фрицбергс.

Связаться с председателем правления Огрской районной больницы Даинисом Шировсом (Национальное объединение) не возможно — его телефон отключён. Сидит в наручниках за решеткой?

Читайте нас также:
#больницы #Латвия #коррупция
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • Мп
    Мимо проходил
    3-го февраля

    Абу Мери вернулся с работы? Очень жаль...

  • Д
    Дед
    3-го февраля

    В лучших традициях НКВД.

