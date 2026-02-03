В рамках уголовных производств по фактам возможных незаконных действий в региональных больницах Лиепаи и Огре задержаны семь должностных лиц.

Как сообщили в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), у антикоррупционных органов есть основания полагать, что государственные должностные лица обеих больниц могли вступить в сговор как минимум с двумя поставщиками медицинских товаров с целью обеспечить победу этих компаний в ряде государственных закупок.

KNAB подтвердил, что сегодня проводит процессуальные действия в обеих больницах, а также более чем на 20 других объектах.

Процессуальные действия осуществляются в рамках двух уголовных производств, начатых Европейской прокуратурой (EPPO) и переданных KNAB для расследования в пределах его компетенции, а также одного уголовного производства, возбужденного самим KNAB.

В рамках расследования задержаны семь человек.

В настоящее время расследование KNAB находится в наиболее активной фазе, и раскрытие дополнительной информации может нанести ущерб сбору и закреплению доказательств.

Исполнительный директор Лиепайского самоуправления Роналдс Фрицбергс, являющийся представителем держателя долей капитала больницы, подтвердил агентству LETA, что в Лиепайской больнице сотрудники KNAB проводят процессуальные действия. Ввиду того, что члены правления больницы подписали обязательства о неразглашении информации, более подробные сведения обнародованы не будут, сообщил Фрицбергс.

Связаться с председателем правления Огрской районной больницы Даинисом Шировсом (Национальное объединение) не возможно — его телефон отключён. Сидит в наручниках за решеткой?