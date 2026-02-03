Итальянская биатлонистка Ребекка Пасслер исключена из состава команды на Олимпийские игры‑2026 после того, как сдала положительный допинг‑тест. Проводится расследование для установления всех фактов, сообщается на сайте Федерации зимних видов спорта Италии (FISI).

В понедельник стало известно, что в допинг‑пробе 24‑летней Пасслер обнаружен метаболит летрозола, она отстранена от соревнований.

— Федерация уже расследует инцидент и намерена оказать поддержку своей спортсменке. Крайне важно разобраться в этом деле, чтобы устранить любые недоразумения, которые могут серьезно повлиять на карьеру Ребекки и имидж федерации, — сказал глава FISI Флавио Рода.

Как подчеркивается в релизе, FISI «всегда боролась с применением запрещенных веществ в спорте, обучая спортсменов с юных лет действовать в соответствии с правилами».

Пасслер занимает 33‑е место в общем зачете Кубка мира. Первые соревнования по биатлону на Олимпиаде запланированы на 8 февраля.

Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина‑д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.