Отказ от уроков русского языка обойдется Эстонии в полмиллиарда евро

Дата публикации: 03.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Отказ от уроков русского языка обойдется Эстонии в полмиллиарда евро

Министр образования и науки Кристина Каллас заявила, что переход на обучение на эстонском языке является одной из самых масштабных и затратных образовательных реформ в истории страны, сообщает ERR.

Общий объем инвестиций оценивается примерно в 500 миллионов евро, сообщила Каллас в ответ на запрос оппозиционного депутата Рийгикогу Александра Чаплыгина (Центристская партия).

"Переход на обучение на эстонском языке - это одна из самых дорогих образовательных реформ в истории Эстонии", - подчеркнула Каллас.

По словам министра, средства направляются на повышение зарплат учителей, подготовку новых педагогов, языковую поддержку учащихся и обеспечение школ учебными материалами.

Кристина Каллас также отметила, что ключевую роль в поддержке перехода на обучение на эстонском языке играют местные самоуправления. По ее словам, именно они несут ответственность за то, чтобы образовательными учреждениями руководили профессионалы. Их задачей как владельцев школ и детских садов является обеспечение того, чтобы в учреждениях работали квалифицированные учителя с необходимым уровнем владения эстонским языком.

Переход на обучение на эстонском языке начался осенью 2024 года и продлится до 2030 года.

#Эстония #образование #инвестиции #учителя
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(6)

(6)
  • ПП
    Просто Прохожий
    3-го февраля

    Министр образования и науки Кристина Каллас эта та, которая 8x4 не смогла умножить ))

    52
    4
  • Д
    Дед
    3-го февраля

    Ну, эстонцы, какие то не очень уверенные. Нужно, как в демократической Латвии, запретить детям и с детьми разговаривать на любом языке, кроме латышского, а дальше как хотят. И абсолютно все равно, чего там ребенок понимает или нет. И пусть только попробует поучится отдаленно, где педагог за деньги объяснит на понятном ребенку языке, мы его к ногтю. Важно, ни то, чтобы он учился, а важно, чтобы ребенок не разговаривал на русском языке.

    67
    8
  • VA
    Vairis Arlauskas
    3-го февраля

    А на каком языке учит в Эстонии?Все далжны знать язык страны пребывания.

    3
    30
  • Д
    Дед
    Vairis Arlauskas
    3-го февраля

    Учить язык и учится на языке, это две большие разницы. В первом случае образование, во втором -геноцид.

    47
    4
  • RT
    Roman Tosser
    Vairis Arlauskas
    4-го февраля

    Ну что вы такое говорите?! Все в мире должны говорить на русском языке, а остальные это так, факультатив. Кто не согласен должен быть денацифицирован.

    5
    6
  • З
    Злой
    3-го февраля

    Да, было время когда я ездил туристом в эстонию, покупал их товар, да и литовский и латвийский тоже, но это время ушло навсегда, я скорее свой галстук съем чем буду вкладывать хоть 1 цент в экономику этих стран!

    45
    5
Читать все комментарии

