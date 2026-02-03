Министр образования и науки Кристина Каллас заявила, что переход на обучение на эстонском языке является одной из самых масштабных и затратных образовательных реформ в истории страны, сообщает ERR.

Общий объем инвестиций оценивается примерно в 500 миллионов евро, сообщила Каллас в ответ на запрос оппозиционного депутата Рийгикогу Александра Чаплыгина (Центристская партия).

"Переход на обучение на эстонском языке - это одна из самых дорогих образовательных реформ в истории Эстонии", - подчеркнула Каллас.

По словам министра, средства направляются на повышение зарплат учителей, подготовку новых педагогов, языковую поддержку учащихся и обеспечение школ учебными материалами.

Кристина Каллас также отметила, что ключевую роль в поддержке перехода на обучение на эстонском языке играют местные самоуправления. По ее словам, именно они несут ответственность за то, чтобы образовательными учреждениями руководили профессионалы. Их задачей как владельцев школ и детских садов является обеспечение того, чтобы в учреждениях работали квалифицированные учителя с необходимым уровнем владения эстонским языком.

Переход на обучение на эстонском языке начался осенью 2024 года и продлится до 2030 года.