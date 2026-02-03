Франция требует от Великобритании крупных вложений в военные контракты Европейского союза (ЕС) для Украины в обмен на допуск Лондона к ним. Об этом пишет Telegraph.

По данным издания, Франция заблокировала участие Британии в военных контрактах ЕС, так как заинтересована в том, чтобы средства были использованы для развития оружейной промышленности объединения. При этом Париж выдвинул требование на случай, если Лондон все же будет допущен к контрактам.

«Дипломат ЕС сообщил Telegraph, что Франция настаивает на том, чтобы любой британский вклад в этот проект в обмен на участие был как можно выше», — утверждается в публикации.

Ранее стало известно, что страны ЕС обсуждают возможность обязать страны вне блока платить авансовый взнос, для того чтобы заключить соглашения с Украиной с использованием средств одобренного ей кредита ЕС в 90 миллиардов евро.