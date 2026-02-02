Baltijas balss logotype
Арина Соболенко обогатилась на 1.4 млн долларов и находится на втором месте по количеству призовых за карьеру

Спорт
Дата публикации: 02.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Арина Соболенко обогатилась на 1.4 млн долларов и находится на втором месте по количеству призовых за карьеру

Первая ракетка планеты из Беларуси и четырехкратная чемпионка турниров «Большого шлема» Арина Соболенко занимает второе место по числу призовых, заработанных на протяжении карьеры.

В обновленном соответствующем рейтинге ВТА от 2 февраля у Соболенко 46 789 918 долларов призовых суммарно. Прирост в сравнении с предыдущей версией рейтинга составляет 1 391 952 доллара.

На вершине с большим отрывом легендарная американка Серена Уильямс (94 816 730 долларов).

На третьем месте вторая ракетка мира полька Ига Швентек (44 612 955), за ней — Винус Уильямс (42 985 860).

На пятой строчке Симона Халеп из Румынии (40 236 618), на шестой — еще одна белоруска Виктория Азаренко (38 890 473), на седьмой — россиянка Мария Шарапова (38 777 962).

Соболенко в минувшем сезоне установила рекорд по количеству призовых за один год выступлений — 15 008 519 долларов. В новом уже успела победить на турнире категории ВТА-500 в Брисбене и дойти до финала Australian Open.

#теннис #спорт #Мария Шарапова
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Изображение к статье: Ветеринар предупредил об опасности морозных прогулок для собак
Люблю!
Изображение к статье: «О разрешённой ненависти»: латышка о русофобии
Наша Латвия
Изображение к статье: ЛГБТ маршируют в форме. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Шэрон Стоун рассказала, что после инсульта начала «слышать» умерших
Lifenews
Изображение к статье: «Эпидемия»? - Больницы по всей Латвии увольняют граждан РФ и РБ
Наша Латвия
Изображение к статье: Врач: женщины с талией более 80 сантиметров входят в группу риска по диабету
Люблю!
