Вы когда-нибудь задумывались, почему потеете, даже когда на улице прохладно? Повышенная потливость может быть не просто реакцией организма на жару или физическую активность, но еще и сигналом проблем с сердцем.

На ранних стадиях заболеваний сердца и сосудов часто возникают неспецифические симптомы. Они могут быть настолько незначительными, что не вызывают беспокойства. Например, повышенная потливость порой кажется обычной реакцией на стресс или жару, но на самом деле она может сигнализировать о серьезных проблемах. Александр Осташков, врач-терапевт, кардиолог, гастроэнтеролог, рассказал, как распознавать такие признаки и понимать их значение для здоровья.

Потливость и болезни сердца: скрытая угроза

Пот — это жидкость, которую выделяют особые железы. Он состоит в основном из воды, но также содержит соли, минералы и другие вещества. Основная функция пота — терморегуляция. Когда температура тела повышается, пот помогает охладить кожу, тем самым регулируя температуру тела.

Однако потливость может происходить не только при физической нагрузке или же в случае, когда на улице жара. Ее появление может быть и сигналом о проблемах. Внимания она заслуживает, если становится чрезмерной и наблюдается в спокойном состоянии, когда нет без видимых причин. Даже на ранних стадиях развития болезни организм подает сигналы, и главное — научиться их замечать и правильно интерпретировать. Поможет в этом врач.

Повышенная потливость может быть связана с различными болезнями сердца и сосудов. Этот симптом может появляться на ранних стадиях патологии и сопровождать уже хронические патологии.

1. Ишемическая болезнь сердца

Это состояние, при котором сердце не получает достаточного количества кислорода из-за сужения коронарных артерий. ИБС нередко связана с атеросклерозом, когда на стенках сосудов формируются бляшки, перекрывающие их просвет. В итоге ткани получают меньше питательных веществ, кислорода.

Ишемическая болезнь может проявляться в виде болей в груди, одышки и, конечно же, повышенной потливости. Этот симптом возникает из-за недостатка кислорода, что заставляет организм активизировать защитные механизмы. Пациенты говорят о том, что их буквально бросает в пот.

2. Стенокардия

Это форма ишемической болезни сердца. Для патологии характерны приступы боли в груди, которые могут сопровождаться потливостью — на коже появляется холодный пот.

Заболевание чаще всего связано с формированием атеросклеротических бляшек. Боль проявляется и становится сильнее при физической или эмоциональной нагрузках. Симптомы проходят в покое или после приема нитроглицерина.

3. Атеросклероз

Это заболевание, при котором сужается просвет сосудов. Все это связано с формированием атеросклеротических бляшек. Они формируются в том числе и из-за избытка «плохого» холестерина в крови.

Сердце и другие ткани не получают достаточного количества кислорода, поэтому ткани работают на пределе своих возможностей. В итоге появляются одышка и повышенная потливость.

Важно отметить, что атеросклероз длительное время может существовать без выраженных симптомов, а те, что есть, например потливость, остаются незамеченными.

4. Артериальная гипертензия

Это состояние, для которого характерно стойкое повышение артериального давления. Для гипертензии характерно множество симптомов. Один из них — повышенная потливость. При гипертензии сердцу становится труднее качать кровь. Кислородное голодание — стресс для организма и, как следствие, появляется повышенная потливость. Выделение пота на фоне заболевания часто остается незамеченным.

5. Гипертонический криз

Это резкое повышение артериального давления — выше 200 мм рт. ст. И такое состояние может быть опасным для жизни. При гипертоническом кризе потливость может быть одним из первых признаков, практически одновременно повышаются цифры и появляются другие симптомы, что требует оказания медицинской помощи.

Потливость как признак начинающихся проблем##

Повышенная потливость может не только указывать на существующие проблемы, но и предрасполагать к их развитию. Например, у женщин в климаксе, когда уровень гормонов меняется, потливость может увеличиваться из-за приливов.

Из-за снижения выработки половых гормонов — эстрогенов, гипоталамус, который отвечает за терморегуляцию, ошибочно воспринимает нормальную температуру за повышенную и запускает соответствующую реакцию — выделение пота. Приливы жара относят к так называемым вазомоторным реакциям, они затрагивают еще и работу сосудов. Такая чрезмерная тренировка сосудов дает повышенную нагрузку на сердце и сосуды и увеличивает риски заболеваний.

Повышенная потливость может быть симптомом различных состояний и заболеваний. Важно помнить, что она может указывать на проблемы с сердцем. Игнорировать этот симптом нельзя. Если вы заметили, что потеете больше обычного, особенно в состоянии покоя, стоит обратиться к терапевту или кардиологу.