Повышает или понижает? Как каркаде влияет на давление 0 352

Люблю!
Дата публикации: 23.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Повышает или понижает? Как каркаде влияет на давление

Каркаде не лекарство, но поклонники напитка часто замечают его влияние на самочувствие. Говорят, что холодный чай давление понижает, а горячий — повышает. Но что на этот счет думает доказательная медицина?

Что в составе каркаде понижает давление

Сила гибискуса — в его цвете. Насыщенный красный оттенок обусловлен высокой концентрацией антоцианов (растительных пигментов). Ученые установили, что эти пигменты действуют схоже с легкими препаратами, подавляющими ангиотензинпревращающий фермент (АПФ). Говоря проще, антоцианы препятствуют сужению сосудов, помогая их стенкам оставаться расслабленными.

Сужение сосудов (вазоконстрикция) — одна из ключевых причин скачков артериального давления. В составе каркаде есть аскорбиновая (витамин С), лимонная и яблочная кислоты, которые обладают мягким мочегонным действием. Благодаря этому из организма выводится лишний натрий, а значит, снижается объем циркулирующей крови и, как следствие, уменьшается нагрузка на стенки артерий.

Способен ли каркаде повышать давление

Нет. Гипотеза о том, что в горячем виде каркаде повышает давление, не имеет научной базы. Причина появления этого мифа в том, что любой горячий напиток вызывает кратковременное расширение периферических сосудов и прилив тепла. Из-за этого может показаться, что давление повысилось, однако активные вещества гибискуса всегда работают одинаково — с пользой для гипертоников.

Почему гипертоникам можно пить каркаде часто, а гипотоникам — иногда

В отличие от лекарственных препаратов, каркаде не дает мгновенного результата. Чтобы снизить давление (в среднем на 7–10 мм рт. ст.), необходим накопительный эффект. По данным иранских исследований, он проявляется, если выпивать минимум две чашки напитка в день на протяжении месяца. Поэтому людям со склонностью к гипертонии ежедневный чай из гибискуса пойдет на пользу. А вот гипотоникам лучше соблюдать осторожность и не заваривать каркаде слишком часто.

#медицина #напитки #давление #здоровье #гипертония
Видео