Каждому из нас знакомы люди, которые буквально упиваются чувством мелкой власти, которое вдруг оказывается важнее здравого смысла, эмпатии и реальности в целом. Это проявляется в самых разных ролях и ситуациях: от агрессивной охраны в бизнес-центре до администратора в салоне красоты, которому принципиально испортить вам утро, потому что «так написано в правилах». Проблема в том, что внутри этого синдрома живет не столько сила, сколько чувство собственной незначительности, которое человек пытается перекрыть контролем и запретами. Психолог Радмила Бакирова рассказала, что делать в подобной ситуации.

Как распознать синдром вахтера

Главный признак — наслаждение властью там, где ее почти нет. «Человек не просто следует правилам, а ищет повод непременно отказать, усложнить, унизить, поставить на место, запретить и не пускать. При этом реальных полномочий минимум, а истинный смысл — доказать миру и себе собственную значимость через ограничение других, оттоптаться на чужой самооценке, чтобы хоть как-то поднять свою», — объясняет эксперт.

Откуда это берется

Чаще всего корень в глубинном ощущении бессилия и неуверенности. Где-то в жизни человека систематически обесценивали и не слышали, и позже он находит способ отыграться на «разрешенном уровне». Маленькая должность, микровласть, доступ к кнопке или печати становятся символом контроля над хоть чем-то в этом хаотичном мире. Это не про правила жизни или мира, это про компенсацию конкретного «маленького человека».

Чем это опасно для жизни

Синдром вахтера разрушает не только отношения с окружающими, но и саму личность. «Он сужает мышление, делает человека жестким, озлобленным и подозрительным. Любой диалог превращается в противостояние, а жизнь — в бесконечную войну за формальное превосходство. Чем дольше человек в этом состоянии, тем меньше в нем остается живого интереса к миру», — подчеркивает психолог.

Как его распознать в себе

Самое неприятное, что этот синдром иногда непрошеным гостем тихо поселяется внутри каждого из нас. Если появляется желание усложнить, наказать, надавить «для порядка», стоит остановиться и спросить себя, что на самом деле злит и пугает. Часто за этим стоит усталость, ощущение невидимости и накопленная обида. Осознание этого момента — уже первый шаг к выходу.

Как с ним справляться

Первое и главное — вернуть себе ощущение реальной ценности без необходимости подавлять других. Полезно развивать компетенции, расширять круг задач, в которых есть реальное наполнение и смысл. Честные разговоры с собой, работа с психологом и простая привычка регулярно спрашивать себя «зачем я это сейчас делаю» постепенно снижают тягу к микроконтролю и возвращают взрослое чувство опоры без необходимости прятаться за ролью мини-наполеона, мнимого начальника без смысла и власти.