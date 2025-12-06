Футбольный портал Goal обновил рейтинг главных претендентов на победу на чемпионате мира 2026 года среди 42 сборных, гарантировавших участие в нём.
Обновление произошло после жеребьёвки группового этапа соревнования, которая состоялась в пятницу, 5 декабря. Ещё шесть команд определятся по итогам стыковых матчей в конце марта 2026 года.
Топ-10 главных претендентов на выигрыш чемпионата мира — 2026 по версии Goal:
Испания.
Аргентина.
Англия.
Португалия.
Франция.
Германия.
Нидерланды.
Швейцария.
Норвегия.
Марокко.
Мировое первенство 2026 года пройдёт с 11 июня по 19 июля на территории трёх стран: США, Канады и Мексики. В чемпионате мира впервые примут участие 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды в каждой.
Оставить комментарий