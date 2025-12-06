Baltijas balss logotype
В столице Новой Зеландии впервые за более чем 150 лет вылупились птенцы киви 0 185

В мире животных
Дата публикации: 06.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: В столице Новой Зеландии впервые за более чем 150 лет вылупились птенцы киви

На территории Новой Зеландии обитают пять видов киви: северный бурый киви (Apteryx mantelli), южный киви (Apteryx australis), рови (Apteryx rowi), большой серый киви (Apteryx haastii) и малый серый киви (Apteryx owenii).

 

По информации благотворительной организации Save the Kiwi, численность этих нелетающих птиц в Новой Зеландии когда-то превышала 12 миллионов особей. В настоящее время же она сократилась до 68 000.

Уменьшение популяции киви в значительной степени связано с инвазивными видами: эти птицы эволюционировали в условиях, свободных от хищников, и не смогли адаптироваться к новым видам, завезенным европейцами. Более того, киви обладают характерным запахом, который легко улавливается хищниками.

В 2022 году проект Capital Kiwi Project выпустил в дикую природу несколько десятков взрослых киви в окрестностях Веллингтона. Зоозащитники надеялись на восстановление популяции этих птиц в данном регионе.

Во время недавней проверки зоозащитники обнаружили на холмах, окружающих столицу Новой Зеландии, четырех птенцов бурых киви. Эти птенцы стали первыми, вылупившимися в дикой природе в этом районе за более чем 150 лет.

На данный момент команда продолжает следить за птенцами до тех пор, пока их вес не достигнет примерно 800 граммов. Считается, что этого веса достаточно, чтобы птицы смогли защититься от горностая (Mustela erminea), который представляет собой одну из основных угроз для популяции киви.

Кроме того, Capital Kiwi Project предпринял и другие шаги для охраны птиц: участники установили около 4600 ловушек для борьбы с инвазивными хищниками при поддержке местных велосипедистов.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
