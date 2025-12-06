Вильнюсский аэропорт в субботу вечером сообщил о приостановке работы из-за признаков запуска метеозондов с территории Беларуси.

В аэропорту Вильнюса сообщили, что над городом закрыли воздушное пространство "из-за гибридной атаки Беларуси против Литвы, гражданской авиации и общества, фиксации навигационных меток, характерных для воздушных шаров, в опасных для авиации районах".

Ограничения продлятся с 18:06 до 21:05 по местному времени, говорится в сообщении.

"Пассажиры, чьи рейсы были затронуты ограничениями или отменены, могут обратиться непосредственно в свои авиакомпании для получения более подробной информации", – добавили там.

В последний раз из-за метеошаров работа аэропорта Вильнюса была нарушена в среду вечером и в четверг ночью. Аэропорт Вильнюса тогда был закрыт трижды в течение ночи.