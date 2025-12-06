Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Канадцы нагрели Германию: геотермальный проект вышел на коммерческий режим 0 318

Техно
Дата публикации: 06.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Канадцы нагрели Германию: геотермальный проект вышел на коммерческий режим

В небольшом баварском городке Герретсрид канадская энергетическая компания Eavor Technologies реализовала смелый геотермальный проект, который может стать основой для устойчивого энергоснабжения в будущем.

Проект не полагается на поиск естественных геотермальных источников, которые есть не везде, а создаёт свой — искусственный, экономичный, эффективный и бесконечный.

Реализованный в Герретсриде канадцами проект в декабре вышел на коммерческий режим, поставив городу тепло для отопления и пар для работы электростанции. Ожидается, что в течение года искусственно созданная в земле скважина поможет выработать 8,2 МВт электроэнергии и 64 МВт тепловой энергии. Это первое в мире реализация смелой технологии с разветвлённой системой горизонтальных скважин.

Похожую технологию в США использует компания Fervo Energy. Обе они бурят по два вертикальных ствола глубиной от 3 до 5 км, а затем переходят на горизонтальное бурение стволов до 3 км длиной. Отличие в реализации заключается в том, что канадцы бурят по несколько параллельных стволов, вилкой расходящихся от вертикальной шахты. В случае Fervo Energy, которая уже создала один проект для питания ЦОД Google, от вертикальных шахт отходит только по одному стволу.

По словам канадских разработчиков, горизонтальное бурение проходило очень сложно и требовало до 100 суток на проход каждого ствола. По мере совершенствования процесса бурения далось выйти на проход двух стволов за 20 суток при работе пары буровых установок одновременно.

После завершения бурения в одну из вертикальных скважин подаётся любая доступная вода. Она нагревается на глубине и уже самотёком выходит на поверхность по другой скважине, где отдаёт тепло и снова уходит под землю для повторного нагрева. После заполнения скважин водой её рабочего расхода практически нет. Также нет необходимости в насосах для нагнетания воды, что экономит энергию.

Реализация проекта стала возможной благодаря европейским грантам на возобновляемую энергию и ввиду катастрофического положения Германии в ископаемой энергетике. Важно добавить, что геотермальная энергетика осталась разрешённой для развития также в США, где Дональд Трамп своими указами едва не похоронил всю «зелёную» энергетику. Поэтому геотермальные методы добычи тепла и электричества имеют все шансы развиться до широкого коммерческого применения, и аналитики уже предрекают рост этого рынка до многих миллиардов долларов в год.

Читайте нас также:
#США #энергетика #Канада #технологии #Германия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Китай первым в мире перераспределил грунтовые воды по всей стране: никто не знал, что так можно
Изображение к статье: Россия на большей части своей территории походит на Канаду и Сахару. Иконка видео
Изображение к статье: Межзвездный объект 3I/ATLAS выглядит иначе, чем раньше: новая фотография NASA
Изображение к статье: Этот аппарат произвел революцию в авиации. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как понять, что ваши отношения действительно приносят счастье: три ключевых признака
Люблю!
Изображение к статье: «Мы на последних 10 метрах»: Келлог обнадежил прогнозом о завершении войны в Украине
В мире
Изображение к статье: Гормональный сбой у подростка: как распознать и чем помочь
Люблю!
Изображение к статье: Торговцы в шоке - аренда мест на рижском Центральном рынке внезапно выросла вдвое
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Две трети жителей Латвии ожидают выхода на пенсию с опаской — опрос
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Совет да любовь молодым. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как понять, что ваши отношения действительно приносят счастье: три ключевых признака
Люблю!
Изображение к статье: «Мы на последних 10 метрах»: Келлог обнадежил прогнозом о завершении войны в Украине
В мире
Изображение к статье: Гормональный сбой у подростка: как распознать и чем помочь
Люблю!

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео