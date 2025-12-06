Baltijas balss logotype
Китай почти догнал США в важнейших научных исследованиях 1 148

Техно
Дата публикации: 06.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Китай почти догнал США в важнейших научных исследованиях

Согласно ежегодному отчёту Research Fronts 2025, подготовленному аналитиками компании Clarivate и исследователями из Китая, по научным исследованиям в 11 важнейших областях США и Китай вышли на первое место в мире с небольшим отставанием учёных из Китая.

При оценке учитывалось наиболее частое цитирование научных работ авторов из тех или иных стран. Аналитика охватывает публикации с 2019 по 2024 годы.

Выяснилось, что США занимают первое место в пяти областях исследований — это науки о Земле, клиническая медицина, науки о жизни, астрономия и астрофизика, а также математика — и второе место в остальных шести областях, в которых лидирует Китай. В целом фундаментальная исследовательская деятельность в США остаётся самой активной в мире. Однако разрыв с Китаем сокращается.

Китай, в свою очередь, стал лидером науки в области сельского хозяйства, растениеводства и животноводства, экологии и наук об окружающей среде, химии и материаловедения, физики, информатики, а также экономики, психологии и других социальных наук. В областях исследований, в которых Китай относительно слаб, таких как клиническая медицина, астрономия и астрофизика, он занимает четвёртое и пятое места соответственно, но демонстрирует значительный прогресс по сравнению с прошлым.

На втором месте по совокупности показателей исследователи поместили науку Великобритании и Германии, а на пятом — Канады. Данных по другим странам в открытых источниках нет. «За последние десятилетия мы стали свидетелями огромного прогресса, которого добился и продолжает добиваться Китай в области исследований и разработок, — сказал представитель Clarivate. — Неудивительно, что Китай уже находится в авангарде многих направлений исследований».

Цель составленного отчёта — определить направления, которые могут потребовать дополнительных усилий. На научном фронте в одной из стран может оказаться ослабленный или недооценённый участок. Отчёт помогает обнаружить такие места, чтобы ответственные организации направили туда больше сил и средств. Также свежая аналитика показывает растущее влияние искусственного интеллекта на научные изыскания, подчёркивая, что дальше без ИИ продвинуться не получится, по крайней мере, если пытаться двигаться в ногу с остальным миром.

#США #образование #наука #искусственный интеллект #технологии #Китай
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • bt
    bory tschist
    6-го декабря

    ... так, кто бы сомневался! нa всём "Белом" свете есть только два совершенства, это – "BB" (собранная из советско-российского дерьма, и – китайская, разработанная на "отпечатках" всех других, мировых,– "технология" по пожиранию, ещё совсем недавно (по крайней мере – при моей зрелой жизни), декоративной зелёной травы

    0
    1

