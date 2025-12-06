В повестке дня и запрос министру по поводу "освобождения" от иммигрантов.

Поскольку на этой неделе депутаты Сейма два дня потратили на обсуждение бюджетных вопросов, то повестка дня пленарного заседания 4-го декабря плавно переехала на ближайший четверг, 11-го декабря.

Парламентарии начнут рассмотрение правительственных поправок в Закон о финансировании медуслуг, которые предусматривают, что правом получать медпомощь в рамках квот, то есть за госсчет, будут обладать все, кто задекларирован в Латвии или кто платит соцналог.

На ближайшем заседании будут рассмотрены аж два запроса оппозиции - премьеру и министру сообщений, - по поводу реализации и источников финансирования Rail Baltica.

Оппозиционные депутаты потребовали от главы МВД и объяснений - почему, к примеру, Эстония и Польша получила освобождение от необходимости принимать беженцев (иммигрантов), а Латвия - нет.

Также в ближайший четверг депутаты должны будут решить, соглашаться ли поддержать передачу провокационной инициативы "от народа" о выдворении "нелояльных граждан" в профильную комиссию Сейма для рассмотрения по -существу.