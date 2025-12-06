Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Кому оплатят лечение, выдворение из страны и опять «Rail Baltica». Что обсудят в Сейме? 0 487

Политика
Дата публикации: 06.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Фото - пресс-служба Сейма

Фото - пресс-служба Сейма

В повестке дня и запрос министру по поводу "освобождения" от иммигрантов.

Поскольку на этой неделе депутаты Сейма два дня потратили на обсуждение бюджетных вопросов, то повестка дня пленарного заседания 4-го декабря плавно переехала на ближайший четверг, 11-го декабря.

Парламентарии начнут рассмотрение правительственных поправок в Закон о финансировании медуслуг, которые предусматривают, что правом получать медпомощь в рамках квот, то есть за госсчет, будут обладать все, кто задекларирован в Латвии или кто платит соцналог.

На ближайшем заседании будут рассмотрены аж два запроса оппозиции - премьеру и министру сообщений, - по поводу реализации и источников финансирования Rail Baltica.

Оппозиционные депутаты потребовали от главы МВД и объяснений - почему, к примеру, Эстония и Польша получила освобождение от необходимости принимать беженцев (иммигрантов), а Латвия - нет.

Также в ближайший четверг депутаты должны будут решить, соглашаться ли поддержать передачу провокационной инициативы "от народа" о выдворении "нелояльных граждан" в профильную комиссию Сейма для рассмотрения по -существу.

Читайте нас также:
#здравоохранение #Латвия #беженцы #депутаты #бюджет #парламент #Rail Baltica #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
4
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Латвии лучше второй пенсионный уровень не трогать - эксперт
Изображение к статье: Глава ЦИК Звиедрис задекларировал квартиру и два авто. Что еще у него есть?
Изображение к статье: «В одном поезде - сотни солдат»: эксперт смоделировал, как россияне могут использовать наши рельсы
Изображение к статье: Фото - Valsts kanceleja Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как понять, что ваши отношения действительно приносят счастье: три ключевых признака
Люблю!
Изображение к статье: «Мы на последних 10 метрах»: Келлог обнадежил прогнозом о завершении войны в Украине
В мире
Изображение к статье: Гормональный сбой у подростка: как распознать и чем помочь
Люблю!
Изображение к статье: Торговцы в шоке - аренда мест на рижском Центральном рынке внезапно выросла вдвое
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Две трети жителей Латвии ожидают выхода на пенсию с опаской — опрос
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Совет да любовь молодым. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как понять, что ваши отношения действительно приносят счастье: три ключевых признака
Люблю!
Изображение к статье: «Мы на последних 10 метрах»: Келлог обнадежил прогнозом о завершении войны в Украине
В мире
Изображение к статье: Гормональный сбой у подростка: как распознать и чем помочь
Люблю!

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео