В пятницу Латвийское радио сообщило о неофициальном предложении не соединять участки Rail Baltica Саласпилс и Скулте путями европейской колеи. Однако министр инфраструктуры Кулдар Лейс подтвердил, что всю трассу по-прежнему планируется строить с европейской шириной колеи.

Министры транспорта Эстонии и Латвии в пятничном телефонном разговоре обсудили возникшие вокруг Rail Baltica спекуляции. «Министр транспорта Латвии подтвердил, что официальный план Латвии по Rail Baltica не изменился. Всю трассу по-прежнему планируется строить с европейской колеей», – сказал Лейс.

«В случае таких масштабных международных инфраструктурных проектов неизбежно появление в публичном пространстве различных мнений и спекуляций, но Эстония в своих решениях исходит из официальных позиций правительства, а не из слухов. В начале нового года Elron планирует объявить рамочный тендер на поставку региональных поездов, где возможность заказа будет предусмотрена также для Латвии и Литвы. Все три страны Балтии по-прежнему привержены цели завершить первый этап основной магистрали к 2030 году», – добавил Лейс.

Хотя правительство Латвии смирилось с общей суммой в 5,5 миллиарда евро на завершение первого этапа Rail Baltica, в проекте по-прежнему ищут способы сэкономить, сообщило в пятницу Латвийское радио.

До соединения стран Балтии с железнодорожной сетью европейской колеи осталось пять лет. Однако, по данным Латвийского радио, было сделано неофициальное предложение на начальном этапе не соединять Саласпилс и Скулте путями европейской колеи. Планируется использовать на этом участке существующую железнодорожную инфраструктуру, а от Скулте до границы с Эстонией проложить рельсы необходимого европейского стандарта.

В настоящее время строительные работы в рамках проекта Rail Baltica в Латвии активно ведутся в трех местах: на Рижском центральном вокзале, в районе аэропорта и в Бауском крае.

Ответственные за латвийскую часть проекта Rail Baltica всегда утверждали, что сообщение с Литвой для Латвии важнее, чем северный участок. Поэтому больше денег направляется на соединение с Литвой, а для северного участка финансирование еще не найдено, пишет латвийская общественная телерадиовещательная компания LSM.

К 2030 году страны Балтии с Центральной Европой должна соединить железная дорога европейской колеи. Латвийское радио теперь утверждает, что поезда, следующие из Саласпилса в Скулте, останутся на существующей колее царских времен шириной 1520 миллиметров. В этом случае потребуются поезда, способные курсировать по путям двух разных стандартов, утверждает LSM.