"Разговоры о скором падении правительства - выдумка оппозиции", - вчера заявила Эвика Силиня, воодушевленная принятием бюджета-2026. Так или иначе, но нужно признать, что правящим удалось провести через Сейм бюджет, причем он был принят именно в том виде, в котором был согласован правительством.

Значит ли это, что теперь угроза развала правительства миновала? Рискнем предположить, что на ближайший месяц-полтора во власти воцарится затишье. Уже в понедельник, 8-го декабря, коалиционные партнеры как раз и обсудят совместную жизнь "после бюджета". По слухам, премьер призовет партнеров приглушить публичные выпады в отношении друг друга и сосредоточиться на решении горящих проблем - например, растущей инфляции, привлечения средств для реализации Rail Baltica, укрепление внутренней и внешней безопасности.

Очевидно, что "бунтовщикам" в лице "зеленых крестьян" пока рано рушить это правительство - несмотря на все желание "отомстить" тем же "прогрессивным" за их, к примеру, заявления в прокуратуру на министра земледелия. Ведь нет смысла разрушать правительство, если политики не договорились о новой модели правительства и если нет уверенности, что именно "зеленые крестьяне" его возглавят.

Очевидно, что перемирию в коалиции будут способствовать и приближающиеся рождественско-новогодние каникулы - в этом году парламентариям осталось провести всего два пленарных заседания.

Новый бунт на правительственном корабле может вспыхнуть в конце января-начале февраля, если свежие рейтинги покажут дальнейшее падение популярности "зеленых крестьян" и если "прогрессивные" продолжат "троллить" "зеленых крестьян". Не стоит забывать, что до выборов тогда останется около 9 месяцев, а конкуренция на право-центристском фланге ожидается безжалостная. А тут еще и новый игрок появился - "Без партий" Алвиса Херманиса, претендующая на львиную долю протестного электората.