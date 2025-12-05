Деньги будут выделены из Фонда общественного участия.

Платформа уже почти 15 лет является важнейшим инструментом участия граждан в формировании политики. На платформе было выдвинуто более 140 инициатив, 83 из которых включены в законодательство, в том числе внесены изменения в Конституцию. Депутаты считают, что для усиления участия общественности в принятии решений необходим независимый механизм финансирования.

Ранее команда "Manabalss.lv" призывала Сейм обеспечить постоянный механизм финансирования своей деятельности как государственный заказ для выполнения важнейшей общественной функции. "Сегодня латвийская демократия подвергается нападению - нарративами, идеями, гибридными атаками, угрозой военного нападения", - заявил руководитель организации Имант Брейдакс в своем заявлении для СМИ.

Он считает, что если платформы "Manabalss.lv" больше не будет, все почувствуют, что ее не хватает. "У граждан больше не будет возможности высказывать свои идеи государству, и тогда у всех нас останутся только выборы, чтобы влиять на политические процессы - раз в четыре года", - сказал Брейдакс, добавив, что политики обычно готовы слушать народ только за год до выборов, но не каждый день.