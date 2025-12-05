Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Сейм выделил 150 000 евро на платформу для сбора подписей Manabalss.lv 4 380

Политика
Дата публикации: 05.12.2025
LETA
Изображение к статье: Сейм выделил 150 000 евро на платформу для сбора подписей Manabalss.lv

В четверг, рассматривая государственный бюджет на следующий год, депутаты Сейма поддержали предложение о выделении 150 000 евро на деятельность платформы "Manabalss.lv".

Деньги будут выделены из Фонда общественного участия.

Платформа уже почти 15 лет является важнейшим инструментом участия граждан в формировании политики. На платформе было выдвинуто более 140 инициатив, 83 из которых включены в законодательство, в том числе внесены изменения в Конституцию. Депутаты считают, что для усиления участия общественности в принятии решений необходим независимый механизм финансирования.

Ранее команда "Manabalss.lv" призывала Сейм обеспечить постоянный механизм финансирования своей деятельности как государственный заказ для выполнения важнейшей общественной функции. "Сегодня латвийская демократия подвергается нападению - нарративами, идеями, гибридными атаками, угрозой военного нападения", - заявил руководитель организации Имант Брейдакс в своем заявлении для СМИ.

Он считает, что если платформы "Manabalss.lv" больше не будет, все почувствуют, что ее не хватает. "У граждан больше не будет возможности высказывать свои идеи государству, и тогда у всех нас останутся только выборы, чтобы влиять на политические процессы - раз в четыре года", - сказал Брейдакс, добавив, что политики обычно готовы слушать народ только за год до выборов, но не каждый день.

Читайте нас также:
#Латвия #финансирование #демократия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
2
1
0

Оставить комментарий

(4)
  • Мп
    Мимо проходил
    5-го декабря

    "Вчера опять от имени народа у нас подорожала колбаса"... Высоцкий - гений.

    14
    0
  • А
    Антимонетарист
    5-го декабря

    Прогнулись, собирая подписи за выдворение нелояльных! Вот и получите бабло! За бабло, знаю, почку продавали. Кто-то недавно ещё детей продавал. Кому-то повезло и торговал страной. Ха, и почему бы не выдвинуть что-то бесчеловечное, но политически "правильное", такое, что хотят большие начальники, которые делят бабло?

    16
    1
  • Л
    Латтоптун
    5-го декабря

    Чаще всего, я заметил, идеи , на этой платформе, выдвигаться какие то неадекватные. И всегда находится нужное количество соответствующих людей, для подобного голосования...

    12
    1
  • A
    Aleks
    5-го декабря

    Ещё одна карманная шушера Шульца -Сороса и работающей на него власти Латвии.😈👽🔯

    17
    3
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Карта рижанина» бита: в столице Латвии 1 816 130 долей капитала отдают за 1 евро Эксклюзив!
Изображение к статье: «Это не по-человечески и неразумно»: как в Сейме делили налоги по языковому принципу Эксклюзив!
Изображение к статье: Сейм принял государственный бюджет на следующий год с дефицитом в 3,3%
Изображение к статье: Фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Действительно ли хозяйственное мыло — лучший выбор для мытья рук?
Дом и сад
Изображение к статье: Как быстро сделать авокадо мягким за 5 минут
Еда и рецепты
Изображение к статье: Как правильно питаться, чтобы сбросить вес: четыре ленивых способа не набирать лишние килограммы зимой
Еда и рецепты
Изображение к статье: Шеф-повар назвал блюдо, которое не стоит заказывать в ресторане
Еда и рецепты
Изображение к статье: Действительно ли у людей, не употребляющих мясо, отсутствует запах пота?
Дом и сад
Изображение к статье: Митрофанов день: почему 6 декабря следует сохранять молчание
Дом и сад
Изображение к статье: Действительно ли хозяйственное мыло — лучший выбор для мытья рук?
Дом и сад
Изображение к статье: Как быстро сделать авокадо мягким за 5 минут
Еда и рецепты
Изображение к статье: Как правильно питаться, чтобы сбросить вес: четыре ленивых способа не набирать лишние килограммы зимой
Еда и рецепты

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео