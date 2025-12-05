Сегодня на внеочередное заседание столичной Думы поставлен вопрос «О разрешении увеличения и окончания участия общества с ограниченной ответственностью Рижского самоуправления Rīgas satiksme в SIA Rīgas karte».

В четверг его уже рассмотрел Комитет по финансам и административным делам, возглавляемый мэром Виестурсом Клейнбергсом.

Карточный домик

Пластиковые прямоугольнички с гербом Риги появились в карманах горожан осенью 2013 года – и сопровождались кучей административных накладок. Людям приходилось выстаивать огромные очереди, дабы заполучить волшебную карточку, которая, попутно с проездом на общественном транспорте, обещала некие льготы – но, увы, все они остались благими пожеланиями. Однако выгодополучатели сего карточного домика, построили себе вполне каменные особняки…

Правоохранительные органы рассматривали уголовное дело о 43 076 евро, обманом полученных от самоуправления – в коем были замешаны бывшие члены правления SIA Rīgas karte Павел Т. и Александр Б., а также PR-специалист Гинтс Ф.

Между тем, процесс участия мэрии в SIA Rīgas karte начался задолго до вышеуказанной даты – решение N 1055 «О необходимости участия общества с ограниченной ответственностью Рижского самоуправления Rīgas satiksme в SIA Rīgas karte» было по-тихому принято аж 23.02.2010. А 13 января 2013 года SIA Rīgas karte вошло в регистр предприятий электронных денег, откуда Банк Латвии исключил его 28 мая 2025 года.

А один евро не жалко?

И вот, спустя 15 лет, мэрия дошла до мысли, что Rīgas karte является, так сказать, лишней сущностью. И, на основании ряда статей Закона о самоуправлениях и Закона об управлении частями капитала публичного лица и обществ капитала, власти намерены выполнить стратегию развития SIA Rīgas satiksme, по которой участие такового в SIA Rīgas karte – «не сохраняемо».

Между прочим, для того, чтобы пойти на такой смелый шаг, В.Клейнбергс сотоварищи призвали на помощь и бюро присяжных адвокатов TEGOS – тоже SIA, которое получило свою копеечку за счет проездных билетов рижан. Результатом же стала формула, по которой Rīgas satiksme, используя право первичной покупки, приобретает 1 816 130 долей основного капитала (49%) Rīgas karte, тем самым становится его владельцем на 100%, «чтобы обеспечить процесс управления и ликвидации». Причем данную покупку можно будет сделать всего за 1 евро! Вот оно – волшебная сила того, что называется политическим решением.

Хотя формально документ подписан нашим сити-менеджером, исполнительным директором Янисом Ланге, а обоснование срочности провела начальница управления обществ капитала Илзе Спуле-Статкус, во всем этом явно просматривается курс нынешних властей на тотальный демонтаж всего наследия прежних градоначальников, одним из реликтов коего и служит пресловутая «карта рижанина».

Разумеется, в данном случае пока идет речь о ликвидации предприятия – но не самой пластиковой карты. Rīgas satiksme продолжает обслуживание персонализированных э-талонов.