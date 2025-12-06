Разбирать ли пути в сторону России? Этот вопрос обсуждался на этой неделе в передаче TV3 «Spēles noteikumi». В аргументах участников прозвучали и возможные сценарии того, как российские войска могут использовать железнодорожное сообщение.

Автор блога «Vara bungas» Мартиньш Вердиньш смоделировал возможный сценарий: "Из Псковской дивизии воздушно-десантных войск загружаются [солдаты] примерно на 60 платформ – это один поезд. В пассажирские вагоны можно посадить 400 солдат, а на платформах перевезти как минимум 100 единиц техники. Целый батальон с техникой передвигается со средней скоростью 80 километров в час – это очень быстро. Длина поезда – километры".

Ему возразил участник дискуссии, бывший руководитель Рижского свободного порта и член совета Латвийской ассоциации стивидорных компаний Леонид Логинов, указав: такой поезд "можно взорвать". Он также задал вопрос – какова цель российских войск?

"Какова их цель? Добегут до Домской площади, эти русские солдаты?" – высказался Логинов.

В свою очередь, Вердиньш заявил: "Цель – занять территорию. Не сразу, но такая цель у них есть. Как сказал один высокопоставленный чиновник – у меня нет хрустального шара. Ни у меня, ни у вас нет хрустального шара, чтобы сказать – будет или не будет. Но ситуация в целом подталкивает к тому, что можно моделировать даже без хрустального шара".

Демонтировать ли железнодорожные пути в сторону России? Это вопрос, который волнует военных экспертов и экономистов. Национальные вооружённые силы (НВС) считают, что каждая железнодорожная линия, физически соединяющая Латвию со странами-агрессорами, представляет собой риск. Железная дорога – это опора российской армии, что доказывает и война в Украине. Дроны и артиллерия – серьёзная угроза, но именно по железной дороге прибывают пехотные подразделения, которые захватывают территорию.

У российской армии есть специальные железнодорожные подразделения, способные проложить пути за несколько часов. Поэтому для эффективного демонтажа необходимо срывать насыпи и предпринимать другие меры по ограничению передвижения в приграничной зоне.

Но настало ли уже подходящее время? В парламенте и правительстве пока нет единого мнения. Возможно, не хватает информации. До конца года рабочие группы Министерства экономики, финансов, внутренних дел и иностранных дел должны представить свои оценки, взвесив все "за" и "против".

НВС уже сейчас хотят снизить риски, однако «Latvijas dzelzceļš» указывает – демонтаж путей остановит транзитные грузы.

Объёмы железнодорожных перевозок в Латвии снизились с 11,5 миллиона тонн в 2024 году до 7,6 миллиона тонн за десять месяцев этого года. Импорт и транзит из России и Центральной Азии в 2024 году составляли треть всех перевозок.

Таким образом, демонтаж путей в сторону России повлияет на определённые грузопотоки, но не на железную дорогу в целом. Для «Latvijas dzelzceļš» это станет значительной потерей.

Сторонники демонтажа указывают: железная дорога – это опора российской армии, по ней можно быстро перевозить технику и людей. Эксперты по безопасности и НВС говорят однозначно – безопасность должна быть важнее узких экономических интересов.

Сторонники противоположной позиции отмечают: демонтаж полностью остановит транзитные грузы не только с Россией и Беларусью, но и с Центральной Азией. Это решение повлечёт за собой долгосрочные экономические последствия – даже если в будущем ситуация с безопасностью в регионе изменится.

TV3