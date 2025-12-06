Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«В одном поезде - сотни солдат»: эксперт смоделировал, как россияне могут использовать наши рельсы 7 1235

Политика
Дата публикации: 06.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: «В одном поезде - сотни солдат»: эксперт смоделировал, как россияне могут использовать наши рельсы
ФОТО: Unsplash

Разбирать ли пути в сторону России? Этот вопрос обсуждался на этой неделе в передаче TV3 «Spēles noteikumi». В аргументах участников прозвучали и возможные сценарии того, как российские войска могут использовать железнодорожное сообщение.

Автор блога «Vara bungas» Мартиньш Вердиньш смоделировал возможный сценарий: "Из Псковской дивизии воздушно-десантных войск загружаются [солдаты] примерно на 60 платформ – это один поезд. В пассажирские вагоны можно посадить 400 солдат, а на платформах перевезти как минимум 100 единиц техники. Целый батальон с техникой передвигается со средней скоростью 80 километров в час – это очень быстро. Длина поезда – километры".

Ему возразил участник дискуссии, бывший руководитель Рижского свободного порта и член совета Латвийской ассоциации стивидорных компаний Леонид Логинов, указав: такой поезд "можно взорвать". Он также задал вопрос – какова цель российских войск?

"Какова их цель? Добегут до Домской площади, эти русские солдаты?" – высказался Логинов.

В свою очередь, Вердиньш заявил: "Цель – занять территорию. Не сразу, но такая цель у них есть. Как сказал один высокопоставленный чиновник – у меня нет хрустального шара. Ни у меня, ни у вас нет хрустального шара, чтобы сказать – будет или не будет. Но ситуация в целом подталкивает к тому, что можно моделировать даже без хрустального шара".

Демонтировать ли железнодорожные пути в сторону России? Это вопрос, который волнует военных экспертов и экономистов. Национальные вооружённые силы (НВС) считают, что каждая железнодорожная линия, физически соединяющая Латвию со странами-агрессорами, представляет собой риск. Железная дорога – это опора российской армии, что доказывает и война в Украине. Дроны и артиллерия – серьёзная угроза, но именно по железной дороге прибывают пехотные подразделения, которые захватывают территорию.

У российской армии есть специальные железнодорожные подразделения, способные проложить пути за несколько часов. Поэтому для эффективного демонтажа необходимо срывать насыпи и предпринимать другие меры по ограничению передвижения в приграничной зоне.

Но настало ли уже подходящее время? В парламенте и правительстве пока нет единого мнения. Возможно, не хватает информации. До конца года рабочие группы Министерства экономики, финансов, внутренних дел и иностранных дел должны представить свои оценки, взвесив все "за" и "против".

НВС уже сейчас хотят снизить риски, однако «Latvijas dzelzceļš» указывает – демонтаж путей остановит транзитные грузы.

Объёмы железнодорожных перевозок в Латвии снизились с 11,5 миллиона тонн в 2024 году до 7,6 миллиона тонн за десять месяцев этого года. Импорт и транзит из России и Центральной Азии в 2024 году составляли треть всех перевозок.

Таким образом, демонтаж путей в сторону России повлияет на определённые грузопотоки, но не на железную дорогу в целом. Для «Latvijas dzelzceļš» это станет значительной потерей.

Сторонники демонтажа указывают: железная дорога – это опора российской армии, по ней можно быстро перевозить технику и людей. Эксперты по безопасности и НВС говорят однозначно – безопасность должна быть важнее узких экономических интересов.

Сторонники противоположной позиции отмечают: демонтаж полностью остановит транзитные грузы не только с Россией и Беларусью, но и с Центральной Азией. Это решение повлечёт за собой долгосрочные экономические последствия – даже если в будущем ситуация с безопасностью в регионе изменится.

TV3

Читайте нас также:
#Латвия #безопасность #экономика #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
8
0
0
6
0
0

Оставить комментарий

(7)
  • 010725
    010725
    7-го декабря

    Ранее, по-умолчанию, предполагалось, что Россия вот-вот развалится и каждому "эксперту" обломится жирный кусок(типа как 20 гектаров земли 100 лет назад). То есть предполагалась победа и вознаграждение. Теперь появились признаки поражения и наказания. И оно боится - это хорошо.

    5
    0
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    7-го декабря

    местная элитка в своих бурных влажных фантазиях застряла в 19 веке.

    ну разберете эту дорогу и дальше что?

    через пару часов после ввода Советского спецназа, Рига будет под контролем Советских

    7
    0
  • свп
    сила в правде
    6-го декабря

    Мне одному за латышей стыдно? ну ей-богу! Ребята - латыши! Это же ваши " вожди" ! как вы еще пунцовые не ходите?

    26
    0
  • JB
    Janis Berzin
    6-го декабря

    "Целый батальон с техникой передвигается со средней скоростью 80 километров в час" – реактивный батальон? Сразу видно экспердуна - это дурак в своей жизни хотя бы раз на электричке проехал?

    50
    1
  • полосатый конь
    полосатый конь
    6-го декабря

    Господи ! Каких только дураков мы не содержим на наши налоги. Сюрреализм...

    69
    3
  • Мп
    Мимо проходил
    6-го декабря

    А еще один поезд может привезти несколько ядерных боеголовок - других средств доставки же нет! "Икспёрд", иди убейся головой об те рельсы, которые ты хочешь разобрать...

    58
    3
  • Е
    Ехидный
    6-го декабря

    надо еще и все дороги перекопать - вдруг Псковская дивизия решит автостопом до Риги добираться !!!

    91
    4
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Изображение к статье: Латвии лучше второй пенсионный уровень не трогать - эксперт
Изображение к статье: Глава ЦИК Звиедрис задекларировал квартиру и два авто. Что еще у него есть?
Изображение к статье: Фото - Valsts kanceleja Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как понять, что ваши отношения действительно приносят счастье: три ключевых признака
Люблю!
Изображение к статье: «Мы на последних 10 метрах»: Келлог обнадежил прогнозом о завершении войны в Украине
В мире
Изображение к статье: Гормональный сбой у подростка: как распознать и чем помочь
Люблю!
Изображение к статье: Торговцы в шоке - аренда мест на рижском Центральном рынке внезапно выросла вдвое
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Две трети жителей Латвии ожидают выхода на пенсию с опаской — опрос
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Совет да любовь молодым. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как понять, что ваши отношения действительно приносят счастье: три ключевых признака
Люблю!
Изображение к статье: «Мы на последних 10 метрах»: Келлог обнадежил прогнозом о завершении войны в Украине
В мире
Изображение к статье: Гормональный сбой у подростка: как распознать и чем помочь
Люблю!

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео