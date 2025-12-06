Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В конце ноября в Латвии работало около 10 000 украинцев 0 153

Бизнес
Дата публикации: 06.12.2025
LETA
Изображение к статье: В конце ноября в Латвии работало около 10 000 украинцев
ФОТО: Unsplash.com

В конце ноября в Латвии работало около 10 000 украинцев, а самыми распространенными профессиями осенью были уборщица, подсобный рабочий, работник магазина, продавец и повар, говорится в последнем отчете Министерства внутренних дел о текущей ситуации с оказанием поддержки жителям Украины в Латвии.

В этом году внешнюю границу Латвии пересекли в общей сложности 18 210 граждан Украины, и этот поток остается умеренным и стабильным, с небольшой тенденцией к росту в летний период. Большинство въезжающих через внешнюю границу въезжают через аэропорт "Рига".

В регистр физических лиц включено 31 412 граждан Украины, получивших статус временной защиты в Латвии. С начала войны статус был аннулирован у 30 551 человека.

Читайте нас также:
#аэропорт #Украина #граница #Латвия #работа #миграция #трудовая миграция
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Елисейские поля - возможно, худшее место для стоянки на Земле. Иконка видео
Изображение к статье: ЕС оштрафовал соцсеть Х – Вашингтон в ярости: «Это атака на американский народ!»
Изображение к статье: Даже после достижения дна и внезапного роста на 10 000 долларов, Anchor Mining по-прежнему обеспечивает стабильную ежедневную прибыль в размере 3 800 долларов!
Изображение к статье: С 1 января заметно вырастут дорожные пошлины для грузовиков

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как понять, что ваши отношения действительно приносят счастье: три ключевых признака
Люблю!
Изображение к статье: «Мы на последних 10 метрах»: Келлог обнадежил прогнозом о завершении войны в Украине
В мире
Изображение к статье: Гормональный сбой у подростка: как распознать и чем помочь
Люблю!
Изображение к статье: Торговцы в шоке - аренда мест на рижском Центральном рынке внезапно выросла вдвое
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Две трети жителей Латвии ожидают выхода на пенсию с опаской — опрос
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Совет да любовь молодым. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как понять, что ваши отношения действительно приносят счастье: три ключевых признака
Люблю!
Изображение к статье: «Мы на последних 10 метрах»: Келлог обнадежил прогнозом о завершении войны в Украине
В мире
Изображение к статье: Гормональный сбой у подростка: как распознать и чем помочь
Люблю!

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео