В конце ноября в Латвии работало около 10 000 украинцев, а самыми распространенными профессиями осенью были уборщица, подсобный рабочий, работник магазина, продавец и повар, говорится в последнем отчете Министерства внутренних дел о текущей ситуации с оказанием поддержки жителям Украины в Латвии.

В этом году внешнюю границу Латвии пересекли в общей сложности 18 210 граждан Украины, и этот поток остается умеренным и стабильным, с небольшой тенденцией к росту в летний период. Большинство въезжающих через внешнюю границу въезжают через аэропорт "Рига".

В регистр физических лиц включено 31 412 граждан Украины, получивших статус временной защиты в Латвии. С начала войны статус был аннулирован у 30 551 человека.