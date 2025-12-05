Европейская комиссия в пятницу, 5 декабря, оштрафовала компанию X (экс-Twitter) на 120 млн евро (140 млн долларов США) за несоблюдение требований европейского Закона о цифровых услугах (DSA). Это первое применение подобного штрафа, сообщается на сайт ЕК.

Социальная сеть Илона Маска нарушила несколько норм DSA, среди которых – решение продавать синюю галочку без проверки, кто именно стоит за аккаунтом.

Это вводит пользователей в заблуждение относительно подлинности аккаунтов и нарушает статью 25(1) DSA, запрещающей обманные практики в дизайне платформы, уверены в Брюсселе.

"В X кто-либо может получить "верифицированный" статус, хотя компания фактически не проверяет, кто стоит за аккаунтом, в связи с чем пользователям трудно оценить подлинность аккаунтов и контента, с которым они взаимодействуют. Такая обманчивая практика создает для пользователей риски мошенничества, в частности самозванства, а также других форм манипуляций со стороны злоумышленников", – говорится в заявлении Еврокомиссии.

Соцсети Х дали 60 рабочих дней для устранения проблемы с "галочками".

Невыполнение "решения о несоответствии" может привести к наложению периодических штрафов.

Первые лица США негативно отреагировали на решение Еврокомиссии

"Штраф в размере $140 млн от Европейской комиссии – не просто атака на X, это атака на все американские технологические платформы и американский народ со стороны иностранных правительств. Дни цензуры американцев в интернете прошли", – написал в X госсекретарь США Марко Рубио.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что ЕС должен поддерживать свободу слова, а не "нападать на американские компании из-за всякого мусора".