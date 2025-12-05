Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

ЕС оштрафовал соцсеть Х – Вашингтон в ярости: «Это атака на американский народ!» 1 389

Бизнес
Дата публикации: 05.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: ЕС оштрафовал соцсеть Х – Вашингтон в ярости: «Это атака на американский народ!»

Европейская комиссия в пятницу, 5 декабря, оштрафовала компанию X (экс-Twitter) на 120 млн евро (140 млн долларов США) за несоблюдение требований европейского Закона о цифровых услугах (DSA). Это первое применение подобного штрафа, сообщается на сайт ЕК.

Социальная сеть Илона Маска нарушила несколько норм DSA, среди которых – решение продавать синюю галочку без проверки, кто именно стоит за аккаунтом.

Это вводит пользователей в заблуждение относительно подлинности аккаунтов и нарушает статью 25(1) DSA, запрещающей обманные практики в дизайне платформы, уверены в Брюсселе.

"В X кто-либо может получить "верифицированный" статус, хотя компания фактически не проверяет, кто стоит за аккаунтом, в связи с чем пользователям трудно оценить подлинность аккаунтов и контента, с которым они взаимодействуют. Такая обманчивая практика создает для пользователей риски мошенничества, в частности самозванства, а также других форм манипуляций со стороны злоумышленников", – говорится в заявлении Еврокомиссии.

Соцсети Х дали 60 рабочих дней для устранения проблемы с "галочками".

Невыполнение "решения о несоответствии" может привести к наложению периодических штрафов.

Первые лица США негативно отреагировали на решение Еврокомиссии

"Штраф в размере $140 млн от Европейской комиссии – не просто атака на X, это атака на все американские технологические платформы и американский народ со стороны иностранных правительств. Дни цензуры американцев в интернете прошли", – написал в X госсекретарь США Марко Рубио.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что ЕС должен поддерживать свободу слова, а не "нападать на американские компании из-за всякого мусора".

Читайте нас также:
#США #Илон Маск #интернет #технологии #цензура #свобода слова #социальные сети #Европейская комиссия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
8
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • ЯО
    Яшка Одесский
    5-го декабря

    ОПГ в курсе, на кого булку крошат?

    5
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Докатились! В топ-10 крупнейших компаний Балтии - всего одна латвийская. И та Latvenergo
Изображение к статье: Выпуск промышленной продукции в Латвии за 10 месяцев взметнулся на 4%
Изображение к статье: BTC достиг нового минимума, вызвав панику, но доход пользователей Anchor Mining резко вырос, ежедневный заработок взлетел до 4255 долларов США! Эксклюзив!
Изображение к статье: Упрощаем сложность: Eden Miner использует ИИ для снижения барьеров в майнинге, предоставляя инвесторам стандартизированную ежедневную прибыль

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Действительно ли хозяйственное мыло — лучший выбор для мытья рук?
Дом и сад
Изображение к статье: Как быстро сделать авокадо мягким за 5 минут
Еда и рецепты
Изображение к статье: Как правильно питаться, чтобы сбросить вес: четыре ленивых способа не набирать лишние килограммы зимой
Еда и рецепты
Изображение к статье: Шеф-повар назвал блюдо, которое не стоит заказывать в ресторане
Еда и рецепты
Изображение к статье: Действительно ли у людей, не употребляющих мясо, отсутствует запах пота?
Дом и сад
Изображение к статье: Митрофанов день: почему 6 декабря следует сохранять молчание
Дом и сад
Изображение к статье: Действительно ли хозяйственное мыло — лучший выбор для мытья рук?
Дом и сад
Изображение к статье: Как быстро сделать авокадо мягким за 5 минут
Еда и рецепты
Изображение к статье: Как правильно питаться, чтобы сбросить вес: четыре ленивых способа не набирать лишние килограммы зимой
Еда и рецепты

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео