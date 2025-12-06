Миллиардер Владимир Потанин стал самым богатым российским бизнесменом согласно рейтингу Bloomberg.

Состояние 64-летнего Владимира Потанина — главы "Интерроса" и "Норникеля", а также банков "Т-Банк", "Росбанк" и "Точка" — оценивается в 29,5 млрд долларов. Бизнесмен занял 77-е место (из 500) в индексе миллиардеров издания Bloomberg.

Миллиардер владеет и руководит одной из крупнейших управляющих компаний России — "Интеррос". Через неё Потанин владеет акциями "Норильского никеля", "Розы Хутор", "Петровакс Фарм" и других компаний. Ранее Forbes уже признавал бизнесмена самым богатым россиянином — в 2015 и 2020 годах. Недавно он стал владельцем доли в "Яндексе".

Недавно стало известно, что бывшая жена Потанина Наталья снова судится с ним и требует 400 млрд рублей. После развода в 2014 году она получила только 1% от состояния супруга (41,5 млн долларов), а теперь претендует на 50% бенефициарного пакета акций "Норникеля", на половину всех дивидендов, которые Владимир получил с 2014 года, а также претендует на элитную недвижимость в России, купленную в браке примерно за 150 млн долларов. С женой Потанин прожил в браке 30 лет, у них есть трое детей.

Осенью 2014 года Владимир Потанин женился на своей подчинённой Екатерине, которая младше него на 14 лет. Супруги ведут закрытый образ жизни, но известно, что у них есть дочь Варвара. Интересно, что всё своё наследство Потанин планирует отдать на благотворительность, а не своим детям. Он считает, что его состояние должно работать "на благо общества".