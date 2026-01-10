Baltijas balss logotype
Квартиры в Риге дорожают медленнее, чем яйца и шоколад 0 392

Бизнес
Дата публикации: 10.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Квартиры в Риге дорожают медленнее, чем яйца и шоколад

Средняя цена серийных квартир в Риге в прошлом году выросла на 4,1%, достигнув в декабре 887 евро за квадратный метр, говорится в обзоре рынка серийных квартир Arco Real Estate.

При этом в крупнейших микрорайонах Риги с начала 2025 года цены на квартиры увеличились на 2–8%. Наибольшие изменения цен зафиксированы в Югле, где в прошлом году они выросли на 8%. Существенный рост цен на серийные квартиры также наблюдался в Иманте и Кенгарагсе — в среднем на 6%.

В остальных микрорайонах Риги изменения цен в прошлом году не превышали 5%. Наименьшие колебания цен были зафиксированы в самом дорогом микрорайоне — Тейке, а также в Золитуде.

В обзоре также отмечается, что в декабре 2025 года средняя цена серийных квартир в Риге была примерно на 45% ниже, чем 1 июля 2007 года, когда средняя цена неремонтированной серийной квартиры достигла исторического максимума — 1620 евро за квадратный метр.

Самые высокие цены на серийные квартиры в декабре сохранились в Тейке, где средняя цена квадратного метра выросла до 1088 евро. Самая низкая средняя цена квадратного метра в декабре была в Болдерее — 679 евро, что также выше показателя предыдущего месяца.

В декабре самыми дорогими оставались квартиры в домах 119-й и 104-й серий, где цены на двухкомнатные квартиры в удовлетворительном состоянии составляли от 54 000 до 56 000 евро в зависимости от расположения. Самыми дешёвыми были дома литовского проекта, где диапазон цен на двухкомнатные квартиры составлял от 31 000 до 44 000 евро, а также дома хрущёвского периода, где цены на двухкомнатные квартиры колебались от 30 000 до 45 000 евро в зависимости от микрорайона.

Для справки: годовая инфляция в ноябре в группе продуктов питания в Латвии составила 5,2 %.

Наиболее значительный вклад в рост средних цен в этой группе за год внес кофе (+34,2 %). Рост цен был зафиксирован на мясо птицы (+15,5%), яйца (+19,6%), шоколад (+17,2%), кондитерские изделия (+4,7%), сушеное, соленое или копченое мясо (+2,5%), говядину (+26,6%) и хлеб (+2%). Также подорожали свежие фрукты (+2,9%), сушеная, копченая или соленая рыба (+17,9%), консервированная или переработанная рыба и морепродукты (+8,8%), молоко (+3,1%), чай (+12,1%), йогурт (+4,2%) и безалкогольные напитки (+7,9%).

#недвижимость #Латвия #инфляция #рост цен #микрорайоны
