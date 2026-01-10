Темпы роста экономики Латвии остаются медленными, и она по-прежнему отстает от Литвы, при этом усиливаются внешние риски – замедление экономического роста в Германии и Польше, увеличение долгов в еврозоне и возможная рецессия в США.

Прежде всего посмотрим, как у Латвии обстояли дела в этом году. В конце ноября Центральное статистическое управление сообщило, что темпы прироста ВВП в третьем квартале составили 2,5%.

Тем временем Европейский центральный банк оценил развитие латвийской экономики скромнее: по его данным, в третьем квартале этого года ее рост составил 1,8%, что все же немного выше среднего показателя по еврозоне (1,4%), и значительно выше, чем показатели Эстонии (0,9%). Тем не менее Латвия по темпам развития все еще отстает от Литвы, ВВП которой вырос на 2,1 %.

Литовский феномен

Экономика Литвы в последние годы развивалась лучше, чем экономика остальных стран Балтии. Чем это было обусловлено и чему у Литвы могут поучиться соседи?

Во-первых, следует учитывать различия в структуре спроса. Экспортный рынок Литвы более диверсифицирован и теснее связан с Центральной Европой. Ее важнейшими экспортными направлениями являются Латвия, Польша, Германия и Нидерланды, при этом значительную роль в экспорте услуг играет также Франция.

В свою очередь для Эстонии более значимы такие экспортные партнеры как страны Северной Европы, включая Финляндию и Швецию, а также Латвия.

В то же время экспорт Латвии в основном ориентирован на страны Балтии и Германию.

Во-вторых, в Литве более диверсифицирована структура экономики и больше крупных компаний, чем в Латвии и Эстонии. Хотя экспорт услуг в Литве не так ориентирован на наукоемкие направления, как в Эстонии, его объемы значительно больше, что обеспечивает существенную добавленную стоимость и оборот.

В-третьих, в контексте стран Балтии Литва отличается высокой производительностью и диверсифицированной структурой экономики, важное место в которой наряду с развитой химической и нефтяной промышленностью занимает отрасль информационных и коммуникационных технологий. В этом отношении сильна и Эстония, которая выделяется крупнейшими инвестициями в исследования и разработки, с акцентом на поддержку стартапов, особенно в сфере наукоемких технологий. Латвии на этом фоне выглядит бледно.

В-четвертых, Литва гораздо смелее, чем соседи, экспериментирует с налоговой политикой. Значительные государственные вложения обеспечивают возможность предоставления населению налоговых льгот и другие улучшения. Страна также успешно использует структурные фонды Европейского союза, формируя сильную технологическую базу для обрабатывающей промышленности.

Где больше платят

На экономический рост, безусловно, влияют также рабочая сила и ее стоимость. Данные Центрального статистического управления показывают, что в прошлом году по сравнению с 2023 годом затраты на рабочую силу в Латвии выросли на 8,3%.

Тем не менее показатели Латвии по-прежнему остаются одними из самых низких в Европейском союзе: по данным Eurostat, в 2024 году затраты на рабочую силу в Латвии составляли 15,1 евро в час, тогда как в Литве – 16,3 евро, а в Эстонии – 19,6 евро в час.

Сам по себе рост зарплат не является проблемой, если при этом он сопровождается повышением производительности труда. Предприятия стран Балтии стремились адаптироваться к возросшему давлению, повышая качество продукции и услуг, а также сокращая численность работников и инвестируя в автоматизацию и цифровизацию.

В итоге прежнее преимущество Эстонии над Литвой по показателям производительности обрабатывающей промышленности сократилось, и в настоящее время уровень производительности в обеих странах схож, тогда как Латвия продолжает от них отставать.

Риски для экономики

Что ожидает Латвию в следующем году? Следует признать, что экономическая стабильность последних лет постепенно ослабевает, а на горизонте сгущаются тучи, сулящие новые вызовы. Как стране с открытой и ориентированной на экспорт экономикой Латвии необходимо внимательно отслеживать развитие ситуации и опираться на собственные исследования. Два основных фактора риска – замедление темпов роста на ведущих экспортных рынках и углубление структурных проблем в еврозоне – требуют проактивных, а не реактивных действий.

4 декабря латвийский Сейм утвердил государственный бюджет на 2026 год. Мы видим, что на оборону в странах Балтии выделен исторически самый большой бюджет – 2,2 млрд евро в Латвии, 2,4 млрд евро в Эстонии и 4,9 млрд евро в Литве. Это, в свою очередь, способствует росту бюджетного дефицита.

Данные показывают, что к 2029 году долговое бремя Латвии увеличится до 56,4 % от ВВП, Литвы – до 52,9 %, а прогноз для Эстонии более благоприятен – 34,4 % от ВВП. Поэтому подобный подход не является устойчивым.