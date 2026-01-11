Baltijas balss logotype
Секретный способ быстро высушить мокрую обувь дома

Люблю!
Дата публикации: 11.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Секретный способ быстро высушить мокрую обувь дома

Зимой риск промокнуть в сапогах особенно велик. Когда снег тает, даже короткая прогулка может оставить обувь полностью мокрой. Но есть способ безопасной и быстрой сушки, который помогает избежать трещин, деформации и повреждения клея.

Двухэтапная сушка

Если обувь насквозь промокла, сушку лучше разделить на два этапа:

  1. Первый этап — бумага

    Набейте обувь бумагой, бумажными полотенцами или газетами. Меняйте бумагу каждые 1–2 часа, чтобы она не промокла полностью и не закисла. Бумага быстро вытянет влагу из материала.

  2. Второй этап — соль или альтернативы

    Нагрейте поваренную соль на сковороде, пересыпьте её в старые носки и поместите внутрь влажной обуви. Соль эффективно впитывает влагу и сушит обувь, не повреждая материал.

    Вместо соли можно использовать рис или 2–3 чайных пакетика. Рис также впитывает воду, а чайные пакетики дополнительно устраняют специфический зимний запах.

Советы для сохранения обуви

  • Не сушите обувь на горячей батарее — кожа может потрескаться, клей рассыпаться.
  • Меняйте бумагу вовремя, чтобы не создавать плесень.
  • Комбинируйте способы: сначала бумага, затем соль или рис для ускоренного эффекта.

Следуя этим простым лайфхакам, даже полностью мокрая пара обуви может быть готова к носке уже на следующий день.



