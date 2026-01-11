Набейте обувь бумагой, бумажными полотенцами или газетами. Меняйте бумагу каждые 1–2 часа, чтобы она не промокла полностью и не закисла. Бумага быстро вытянет влагу из материала.

Второй этап — соль или альтернативы

Нагрейте поваренную соль на сковороде, пересыпьте её в старые носки и поместите внутрь влажной обуви. Соль эффективно впитывает влагу и сушит обувь, не повреждая материал.

Вместо соли можно использовать рис или 2–3 чайных пакетика. Рис также впитывает воду, а чайные пакетики дополнительно устраняют специфический зимний запах.