Зимой риск промокнуть в сапогах особенно велик. Когда снег тает, даже короткая прогулка может оставить обувь полностью мокрой. Но есть способ безопасной и быстрой сушки, который помогает избежать трещин, деформации и повреждения клея.
Двухэтапная сушка
Если обувь насквозь промокла, сушку лучше разделить на два этапа:
-
Первый этап — бумага
Набейте обувь бумагой, бумажными полотенцами или газетами. Меняйте бумагу каждые 1–2 часа, чтобы она не промокла полностью и не закисла. Бумага быстро вытянет влагу из материала.
-
Второй этап — соль или альтернативы
Нагрейте поваренную соль на сковороде, пересыпьте её в старые носки и поместите внутрь влажной обуви. Соль эффективно впитывает влагу и сушит обувь, не повреждая материал.
Вместо соли можно использовать рис или 2–3 чайных пакетика. Рис также впитывает воду, а чайные пакетики дополнительно устраняют специфический зимний запах.
Советы для сохранения обуви
- Не сушите обувь на горячей батарее — кожа может потрескаться, клей рассыпаться.
- Меняйте бумагу вовремя, чтобы не создавать плесень.
- Комбинируйте способы: сначала бумага, затем соль или рис для ускоренного эффекта.
Следуя этим простым лайфхакам, даже полностью мокрая пара обуви может быть готова к носке уже на следующий день.
