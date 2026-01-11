Baltijas balss logotype
Более 50 млн долларов за один биткоин: в лучшем случае и через четверть века 1 1587

Бизнес
Дата публикации: 11.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Более 50 млн долларов за один биткоин: в лучшем случае и через четверть века

Управляющая капиталом компания VanEck представила три сценария цены биткоина до 2050 года. Сейчас, напомним, одна криптомонета стоит около 90 тыс долларов.

Согласно их модели, драйвером для главной криптовалюты выступит рост денежной массы и, как следствие, обесценивание национальных валют. В отчете указали три основных сценария цены в ценовом диапазоне от $130 тыс. до $53,4 млн.

Основным риском для роста цена биткоина в VanEck считают не волатильность, а регуляторные ограничения, которые могут замедлить его внедрение в финансовую систему. Эксперты рекомендуют выделять на биткоин долю в 1-3% для диверсификации портфелей, а для инвесторов с высокой толерантностью к риску — до 20%.

VanEck построили три возможных сценария для биткоина к 2050 году, основанных на глубине проникновения биткоина в мировую экономику:

Базовый сценарий. Цель в $2,9 млн за одну монету биткоина. Это основная рабочая гипотеза VanEck. Она предполагает, что биткоин займет объем в 5-10% мировой торговли и займет около 5% в экономиках некоторых стран.

Медвежий сценарий. Цель в $130 тыс. за одну монету биткоина. Сценарий стагнации, где массовое институциональное внедрение не происходит по мнению экспертов. Биткоин остается нишевым цифровым активом без существенной роли в глобальных финансах.

Бычий сценарий. Цель в $53,4 млн за одну монету биткоина. Самый агрессивный прогноз, где биткоин захватывает 20% мировой торговли и 10% глобального ВВП, становясь конкурентом или даже преемником золота. В этом случае на него будет приходиться почти 30% объема мировых финансовых активов.

#инвестиции #финансы #технологии #криптовалюта #биткоин #экономика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • АТД
    Аня Тейлор-Джой
    11-го января

    Четвертый сценарий-квантовый взлом .Цена биткоина ноль

    4
    1

