Путешествия по следам героев фильмов: что такое сет-джеттинг 0 58

Lifenews
Дата публикации: 11.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Новую Зеландию прежде всего посещают любители фильмов по романам Толкиена.

Новую Зеландию прежде всего посещают любители фильмов по романам Толкиена.

Онлайн-платформы вроде Netflix и Disney+ сделали сериалы частью повседневной жизни.

Сериалы больше не просто развлечение — они задают маршруты для будущих отпусков. В 2026 году растет популярность путешествий по местам, где снимались культовые шоу и фильмы.

Термин сет-джеттинг (от англ. set-jetting) означает путешествия по локациям, где проходили съемки известных фильмов и сериалов. Этот феномен активно развивается благодаря:

-стриминговым платформам;

-фанатским сообществам;

-соцсетям, где зрители делятся впечатлениями и фото со съемочных площадок.

После пандемии, когда многие мечтали оказаться «в кадре» любимых сериалов, интерес к таким турам вырос многократно. Люди хотят не просто отдыхать, а буквально пережить историю, в которую они влюбились на экране.

Почему феномен стал таким популярным

Во-первых, зрители теперь сильнее эмоционально вовлечены в сюжеты. Онлайн-платформы вроде Netflix и Disney+ сделали сериалы частью повседневной жизни. Герои становятся «знакомыми», а места съемок — символом уюта и вдохновения.

Во-вторых, стриминг создал глобальные хиты, узнаваемые во всем мире. Каждый сезон «Белого лотоса» или «Эмили в Париже» мгновенно превращает локации в туристические точки.

Кроме того, правительства и туристические офисы многих стран быстро подхватили волну, используя сериалы как инструмент продвижения.

Где побывать фанатам сериалов

Список направлений, популярных у любителей сет-джеттинга, растет с каждым месяцем. Самые востребованные локации:

Гавайи и Сицилия — после успеха сериала «Белый лотос» сюда хлынул поток поклонников.

Мальта и Дубровник — туристы приезжают увидеть места, где снимали «Игру престолов».

Париж, Рим с сериалом «Эмили в Париже» город стал символом романтики и вдохновения

Румыния — локации «Уэнздей» привлекли внимание любителей готической атмосферы.

Йоркшир, Великобритания — снова в центре внимания благодаря «Аббатству Даунтон».

Как индустрия поддерживает тренд

Туристические компании все активнее используют потенциал сериалов. Например, британская кампания «Star­ring Great Britain» продвигает маршруты по местам съемок «Бриджертонов» и «Острых козырьков».

Некоторые города создают интерактивные туры и тематические маршруты. В Париже появились экскурсии «по стопам Эмили». А на Сицилии организуют фототуры по виллам из «Белого лотоса».

Такие проекты поддерживают не только интерес туристов, но и локальную экономику. Растет поток гостей, занятость отелей и ресторанов, развивается культурный туризм.

Сет-джеттинг 2026: будущее

Эксперты прогнозируют, что в 2026 году сет-джеттинг станет полноценным направлением в индустрии путешествий. Его развитие поддерживают и технологии: интерактивные карты, VR-экскурсии и партнерские программы между стриминговыми сервисами и турфирмами.

Таким образом, туризм и развлечения окончательно объединяются. Теперь фильм или сериал способен не только вдохновить зрителя, но и изменить его маршрут.

#туризм #путешествия #технологии #сериалы
