Ученые из Массачусетского технологического института выяснили, почему диета с высоким содержанием жиров резко повышает риск развития рака печени. Как показало исследование, опубликованное в журнале Cell, под воздействием хронической жировой нагрузки клетки печени перестраиваются и переходят в более «незрелое», стволоподобное состояние, что делает их уязвимыми к канцерогенным мутациям.

В экспериментах на мышах исследователи обнаружили, что гепатоциты — основные клетки печени — в ответ на жирную диету активируют гены выживания и подавляют программы, отвечающие за нормальный метаболизм. Такая перестройка помогает клеткам пережить воспаление и токсический стресс, но одновременно лишает ткань защитных механизмов, сдерживающих неконтролируемое деление.

По мере прогрессирования жировой болезни печени — от воспаления к фиброзу и далее к опухоли — эти изменения накапливались, и почти у всех животных в итоге развивался рак печени. Аналогичные сдвиги в экспрессии генов ученые обнаружили и в образцах человеческой печени: снижение «рабочих» функций органа сочеталось с ростом признаков клеточной незрелости и худшим прогнозом выживаемости пациентов.

Авторы подчеркивают, что процесс у людей, вероятно, растягивается на десятилетия, но выявленные молекулярные переключатели могут стать мишенями для профилактических препаратов. В перспективе это открывает путь к лечению, которое не только борется с последствиями жировой болезни печени, но и снижает риск ее перехода в рак.