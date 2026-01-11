Baltijas balss logotype
Индия уравновесила российские военные поставки сотрудничеством с Израилем 0 13699

В мире
Дата публикации: 11.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Индия закупает израильские комплекты, превращающие "глупые" бомбы в высокоточные боеприпасы.

Индия закупает израильские комплекты, превращающие "глупые" бомбы в высокоточные боеприпасы.

Потребность в перевооружении возросла после боевых действий с Пакистаном в мае прошлого года.

Совет по оборонным закупкам Индии (DAC) под председательством министра обороны Раджнатха Сингха вчера утвердил масштабные оборонные закупки на общую сумму 8,7 миллиарда долларов.

В том числе была утверждена закупка израильских систем SPICE-1000, превращающих стандартную авиабомбу весом полтонны в высокоточный боеприпас большой дальности. Система сочетает спутниковую и инерциальную навигацию с электронно-оптической/инфракрасной головкой самонаведения для финального наведения.

Эта технология обеспечивает автономный захват цели путем сравнения изображений в реальном времени с сохраненными данными миссии, а также двустороннюю связь, позволяющую пилоту обновлять параметры задания в полете.

Система обеспечивает точность до трех метров и дальность применения до 125 километров, что позволяет самолетам сбрасывать боеприпасы за пределами досягаемости систем ПВО противника.

Потребность Индии в разнообразных боеприпасах из Израиля возросла после боевых действий с Пакистаном в мае прошлого года. Укрепление отношений выразилось в подписании меморандума о взаимопонимании в начале ноября для усиления оборонного сотрудничества, который подписали генеральный директор Министерства обороны Израиля генерал-майор запаса Амир Барам и его индийский коллега Раджеш Кумар Сингх.

По данным института SIPRI, Индия является крупнейшим заказчиком израильской оборонной промышленности, на нее пришлось около 34% всего оборонного экспорта в 2020-2024 годах.

Между тем, Россия намерена создавать в Индии совместные предприятия, чтобы производить продукцию для обслуживания российской военной техники.

zzz11111qq.png

В Индии будет налажено совместное производство запчастей, комплектующих и другой продукции для обслуживания российского вооружения и военной техники, удовлетворения нужд индийской армии, а также для экспорта в "дружественные" третьи страны. Для этого Россия передаст технологии Индии, где будут создаваться совместные предприятия.

#Израиль #Индия #технологии #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
