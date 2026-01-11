Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Швейцария заработала 33 миллиарда долларов на росте золота 0 1924

Бизнес
Дата публикации: 11.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Швейцария заработала 33 миллиарда долларов на росте золота

Швейцарский национальный банк (ШНБ) получил в 2025 году прибыль в размере около 32,52 миллиарда долларов благодаря значительному росту цен на золото, поскольку инвесторы в прошлом году стремились к безопасным активам.

Предварительные данные свидетельствуют о снижении по сравнению с рекордной прибылью в 80,7 млрд франков, полученной ШНБ в 2024 году, но все равно остаются в пятерке крупнейших прибылей, полученных центральным банком за 119 лет своей истории.

Прибыль ШНБ в 2025 году выросла благодаря оценочной прибыли в размере 36,3 млрд франков от золотых запасов, поскольку инвесторы покупали драгоценный металл, чтобы защититься от глобальных экономических потрясений, вызванных пошлинами, введенными президентом США Дональдом Трампом.

Эта цифра стала самой большой прибылью, которую ШНБ когда-либо получал от золота, чему способствовал рост стоимости драгоценного металла на 64% в 2025 году, что повысило стоимость 1040 метрических тонн золота, которыми он располагает.

Однако прибыль центрального банка была сдержана убытками в размере 9 млрд франков по его валютным позициям.

В результате ШНБ сможет выплатить 4 млрд франков центральному правительству Швейцарии и правительствам кантонов, а также дивиденды в размере 15 франков на акцию инвесторам.

Читайте нас также:
#инвестиции #Дональд Трамп #финансы #золото #прибыль #Швейцария #экономика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Плотно застряли в Беларуси: владельцы фур готовят коллективный иск к правительству Литвы
Изображение к статье: Новый ландшафт облачных вычислений: обзор платформ, за которыми стоит следить в 2026 году
Изображение к статье: В жарком климате пищевые отходы быстро портятся. Иконка видео
Изображение к статье: Необходимость заставляет дробить строительные отходы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Безумие!» Цена на электричество в Латвии за неделю выросла вдвое
Наша Латвия
Изображение к статье: Всех их похитили спецслужбы Кимов. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Назван лучший город для жизни на планете. Он в Новой Зеландии
Люблю!
Изображение к статье: В Латвии летом состоится Международный фестиваль тромбонистов
Культура &
Изображение к статье: Лютые морозы идут на Латвию - синоптики предупредили жителей
Наша Латвия
Изображение к статье: Бюджет потянет? Решено ремонтировать Каменный мост в Риге
Политика
Изображение к статье: «Безумие!» Цена на электричество в Латвии за неделю выросла вдвое
Наша Латвия
Изображение к статье: Всех их похитили спецслужбы Кимов. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Назван лучший город для жизни на планете. Он в Новой Зеландии
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео