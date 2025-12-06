Акции Abivax, биотех-компании из Франции, показали лучшую динамику в составе европейского индекса Stoxx 600, пишет Bloomberg. Котировки компании взлетели более чем на 1300% в нынешнем году: этому способствовали положительные результаты испытаний препарата для лечения хронических болезней кишечника. Аналитики Morgan Stanley отмечают, что от успеха или провала испытаний зависит, вырастут ли акции Abivax еще больше или, напротив, рухнут более чем на 90%

Акции французской биотехнологической компании Abivax взлетели более чем на 1300% в 2025 году, показав лучшую динамику в составе европейского индекса Stoxx 600, пишет Bloomberg со ссылкой на торговые данные. Если в начале года капитализация Abivax была на уровне менее $500 млн, то за счет стремительного роста котировок превысила $8 млрд.

Инвесторы следят за тем, сохранится ли ремиссия у пациентов с язвенным колитом, принимавших обефазимод, отмечает Bloomberg. Ожидается, что Abivax опубликует результаты этого исследования во втором квартале 2026 года: в случае успеха у нее будет возможность подать заявку на регистрацию препарата в регулирующие органы. Также Abivax планирует опубликовать результаты промежуточной стадии испытания обефазимода для лечения болезни Крона во второй половине года.

Результаты испытаний оказались «исключительными и совершенно неожиданными», отмечал аналитик Van Lanschot Kempen Себастьян ван дер Схут. По его словам, они показали, что эффективность таблетки от Abivax одна из самых высоких среди всех вариантов, в том числе инъекционных препаратов.

Ставки для Abivax были очень высоки, отмечает Bloomberg. Изначально компания рассматривала обефазимод как потенциальный препарат против ВИЧ. Успех или провал испытаний этого лекарства для лечения язвенного колита или болезни Крона — ключевой драйвер динамики акций, отмечали аналитики Morgan Stanley. По их мнению, в позитивном сценарии американские депозитарные расписки Abivax, которые торгуются на Nasdaq в США, могут вырасти еще на 40% от текущих уровней. При негативном сценарии они рискуют обрушиться более чем на 90%.