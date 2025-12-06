Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Акции биотеха из Франции взлетели на 1300% на успехе препарата для лечения кишечника 0 255

Бизнес
Дата публикации: 06.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Фармацевтический рынок меряется триллионами евро.

Фармацевтический рынок меряется триллионами евро.

Инвесторы следят за тем, сохранится ли ремиссия у пациентов с язвенным колитом.

Акции Abivax, биотех-компании из Франции, показали лучшую динамику в составе европейского индекса Stoxx 600, пишет Bloomberg. Котировки компании взлетели более чем на 1300% в нынешнем году: этому способствовали положительные результаты испытаний препарата для лечения хронических болезней кишечника. Аналитики Morgan Stanley отмечают, что от успеха или провала испытаний зависит, вырастут ли акции Abivax еще больше или, напротив, рухнут более чем на 90%

Акции французской биотехнологической компании Abivax взлетели более чем на 1300% в 2025 году, показав лучшую динамику в составе европейского индекса Stoxx 600, пишет Bloomberg со ссылкой на торговые данные. Если в начале года капитализация Abivax была на уровне менее $500 млн, то за счет стремительного роста котировок превысила $8 млрд.

Инвесторы следят за тем, сохранится ли ремиссия у пациентов с язвенным колитом, принимавших обефазимод, отмечает Bloomberg. Ожидается, что Abivax опубликует результаты этого исследования во втором квартале 2026 года: в случае успеха у нее будет возможность подать заявку на регистрацию препарата в регулирующие органы. Также Abivax планирует опубликовать результаты промежуточной стадии испытания обефазимода для лечения болезни Крона во второй половине года.

Ожидается, что Abivax опубликует результаты поздней стадии испытания обефазимода во втором квартале 2026 года и в случае успеха сможет подать заявку на одобрение препарата в регуляторные органы. Также во второй половине года компания представит результаты промежуточных испытаний лекарства для лечения болезни Крона.

Результаты испытаний оказались «исключительными и совершенно неожиданными», отмечал аналитик Van Lanschot Kempen Себастьян ван дер Схут. По его словам, они показали, что эффективность таблетки от Abivax одна из самых высоких среди всех вариантов, в том числе инъекционных препаратов.

Ставки для Abivax были очень высоки, отмечает Bloomberg. Изначально компания рассматривала обефазимод как потенциальный препарат против ВИЧ. Успех или провал испытаний этого лекарства для лечения язвенного колита или болезни Крона — ключевой драйвер динамики акций, отмечали аналитики Morgan Stanley. По их мнению, в позитивном сценарии американские депозитарные расписки Abivax, которые торгуются на Nasdaq в США, могут вырасти еще на 40% от текущих уровней. При негативном сценарии они рискуют обрушиться более чем на 90%.

Читайте нас также:
#Франция #акции #исследования #успех #фармацевтика #лечение #кишечник
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Елисейские поля - возможно, худшее место для стоянки на Земле. Иконка видео
Изображение к статье: ЕС оштрафовал соцсеть Х – Вашингтон в ярости: «Это атака на американский народ!»
Изображение к статье: Даже после достижения дна и внезапного роста на 10 000 долларов, Anchor Mining по-прежнему обеспечивает стабильную ежедневную прибыль в размере 3 800 долларов!
Изображение к статье: С 1 января заметно вырастут дорожные пошлины для грузовиков

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как понять, что ваши отношения действительно приносят счастье: три ключевых признака
Люблю!
Изображение к статье: «Мы на последних 10 метрах»: Келлог обнадежил прогнозом о завершении войны в Украине
В мире
Изображение к статье: Гормональный сбой у подростка: как распознать и чем помочь
Люблю!
Изображение к статье: Торговцы в шоке - аренда мест на рижском Центральном рынке внезапно выросла вдвое
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Две трети жителей Латвии ожидают выхода на пенсию с опаской — опрос
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Совет да любовь молодым. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как понять, что ваши отношения действительно приносят счастье: три ключевых признака
Люблю!
Изображение к статье: «Мы на последних 10 метрах»: Келлог обнадежил прогнозом о завершении войны в Украине
В мире
Изображение к статье: Гормональный сбой у подростка: как распознать и чем помочь
Люблю!

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео