Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Латвии лучше второй пенсионный уровень не трогать - эксперт 1 1805

Политика
Дата публикации: 06.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Латвии лучше второй пенсионный уровень не трогать - эксперт

Пойдет ли Латвия по пути Эстонии и Литвы?

Как известно, Эстония еще два года назад разрешила жителям, не достигшим пенсионного возраста, в определенных целях выбирать все свои накопления во 2-м пенсионном уровне.

И вот с 1-го января 2026-го года 20% своих накоплений во 2-м пенсионном уровне смогут выбрать жители Литвы. Нужно ли нашей стране следовать примеру соседей?

"В Эстонии уже многие плюются по поводу того решения, поскольку поняли, что оно было ошибочным. И в Литве ни к чему хорошему это решение не приведет.

Я, конечно, не знаю, что у наших политиков в голове, дискуссии на счет второго пенсионного уровня наверняка будут и у нас, но я бы настоятельно советовал не идти по пути Литвы и Эстонии. Латвийскую пенсионную систему считают в мире одной из самых стабильным. Думаю, нам от этого "вымпела" отказываться не стоит", - заявил в интервью ТВ-24 доктор экономики, эксперт по пенсиям Эдгарс Вольскис.

Читайте нас также:
#Эстония #Литва #Латвия #пенсии #накопления #политика
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
1
1
1
2
0
4

Оставить комментарий

(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    6-го декабря

    что у наших политиков в голове -- Из - за недостатка образования. в головах хуторских "политиков" пусто, кроме одной мысли где и что украсть, потому что возвращаться на хутор с пустым карманом опасно, сиевасмате может неправильно понять.

    19
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Изображение к статье: Глава ЦИК Звиедрис задекларировал квартиру и два авто. Что еще у него есть?
Изображение к статье: «В одном поезде - сотни солдат»: эксперт смоделировал, как россияне могут использовать наши рельсы
Изображение к статье: Фото - Valsts kanceleja Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как понять, что ваши отношения действительно приносят счастье: три ключевых признака
Люблю!
Изображение к статье: «Мы на последних 10 метрах»: Келлог обнадежил прогнозом о завершении войны в Украине
В мире
Изображение к статье: Гормональный сбой у подростка: как распознать и чем помочь
Люблю!
Изображение к статье: Торговцы в шоке - аренда мест на рижском Центральном рынке внезапно выросла вдвое
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Две трети жителей Латвии ожидают выхода на пенсию с опаской — опрос
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Совет да любовь молодым. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как понять, что ваши отношения действительно приносят счастье: три ключевых признака
Люблю!
Изображение к статье: «Мы на последних 10 метрах»: Келлог обнадежил прогнозом о завершении войны в Украине
В мире
Изображение к статье: Гормональный сбой у подростка: как распознать и чем помочь
Люблю!

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео