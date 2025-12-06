Как известно, Эстония еще два года назад разрешила жителям, не достигшим пенсионного возраста, в определенных целях выбирать все свои накопления во 2-м пенсионном уровне.

И вот с 1-го января 2026-го года 20% своих накоплений во 2-м пенсионном уровне смогут выбрать жители Литвы. Нужно ли нашей стране следовать примеру соседей?

"В Эстонии уже многие плюются по поводу того решения, поскольку поняли, что оно было ошибочным. И в Литве ни к чему хорошему это решение не приведет.

Я, конечно, не знаю, что у наших политиков в голове, дискуссии на счет второго пенсионного уровня наверняка будут и у нас, но я бы настоятельно советовал не идти по пути Литвы и Эстонии. Латвийскую пенсионную систему считают в мире одной из самых стабильным. Думаю, нам от этого "вымпела" отказываться не стоит", - заявил в интервью ТВ-24 доктор экономики, эксперт по пенсиям Эдгарс Вольскис.