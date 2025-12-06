Baltijas balss logotype
Фасоль способствует борьбе с раком кишечника — исследование 0 197

Еда и рецепты
Дата публикации: 06.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Фасоль способствует борьбе с раком кишечника — исследование

Исследование, проведенное американскими учеными из Онкологического центра доктора медицинских наук Андерсона Техасского университета в Хьюстоне, подтвердило положительное влияние некоторых видов бобовых на восстановление после рака толстой кишки.

 

Ранее считалось, что бобовые могут негативно сказываться на кишечнике пациентов с онкологическими заболеваниями из-за их способности вызывать газообразование. Однако новые данные могут изменить взгляды на рацион и место бобовых в нем.

В исследовании участвовали 55 мужчин и женщин, страдающих от послераковых поражений кишечника и избыточного веса. На протяжении 16 недель они ежедневно употребляли чашку белых бобов (Phaseolus vulgaris).

В первые 4 недели значительных изменений в состоянии участников не наблюдалось, однако анализы показали заметное улучшение. Это связано с увеличением числа полезных бактерий, таких как Faecalibacterium, Eubacterium и Bifidobacterium, и снижением количества патогенных бактерий, которые усугубляют хронические заболевания. Результаты исследования были опубликованы на медицинском портале eBioMedicine.

Особое внимание ученых привлекла морская фасоль, также известная как мелкая белая или жемчужная. Это название фасоль получила благодаря тому, что долгое время она была основным источником питания американских моряков.

Жемчужная фасоль содержит много клетчатки, аминокислот и других питательных веществ, а также неперевариваемые олигосахариды, которые достигают толстой кишки в неизменном виде. Эта характеристика крайне важна для поддержания оптимального баланса бактерий в кишечнике.

Тем не менее, ученые подчеркивают, что эффект от употребления белой фасоли недолговечен. Уже через 4 недели после прекращения ежедневного потребления бобов показатели здоровья кишечной микрофлоры значительно ухудшились.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

