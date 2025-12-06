Название кускуса словно зовет нас к столу: присаживайтесь, пробуйте, вам понравится! На самом деле, кускус, который относительно недавно появился на российских кухнях, быстро завоевал популярность благодаря своему вкусу, полезности и простоте приготовления.

Путешествие через континенты и традиции

Кускус, как настоящий путешественник, покорил мир, начиная с северной части Африки (из стран Магриба). Именно там, в период с XII по XIV века, он впервые появился, и его начали добавлять практически во все блюда: как в соленые, так и в сладкие, как в холодные, так и в горячие. Это связано с тем, что, будучи сложным углеводом, он быстро создает ощущение сытости, а его нейтральный и приятный вкус позволяет создавать множество разнообразных сочетаний.

На первый взгляд кускус может показаться крупой, однако это не совсем так. С технологической точки зрения он ближе к макаронным изделиям. Кускус обычно изготавливают из твердых сортов пшеницы. Зерна измельчают, формируют из них мелкие шарики, а затем подвергают термической обработке. В настоящее время этот процесс автоматизирован, но раньше он выполнялся вручную и становился настоящим событием для берберских женщин. Они собирались вместе, раскладывали специальные деревянные доски и начинали процесс, называемый kaskasa, что в переводе с арабского означает «растирать». Это занимало много времени, и чтобы не скучать, женщины обсуждали местные байки и сплетни. В конце шарики высушивали на солнце и хранили в глиняной посуде.

Друг для всех

Кускус полюбился хозяйкам за свою универсальность: он прекрасно сочетается с любыми продуктами! Кускус гармонирует с бараниной, телятиной, курицей и свининой, при этом не затмевает аромат мяса, а, наоборот, впитывает его и подчеркивает. Вот почему в восточной кухне к этой крупе так часто добавляют травы и специи: они раскрываются во всем своем многообразии. Кардамон, зира, куркума, розмарин, сельдерей — все это уместно!

Кускус также незаменим в салатах: он придает овощам и зелени насыщенность и быстро утоляет голод (в 100 г кускуса обычно содержится 370 ккал). Без кускуса не обойтись и в табуле (арабской закуске из мелко нарезанной зелени, помидоров, пряных трав, черного перца и лимонного сока). Крупа объединяет яркие ингредиенты в единое целое и благодаря своему мягкому вкусу уравновешивает их. Плюс это полноценная доза клетчатки. Так что, если вы устали от традиционных салатов из томатов и огурцов, обязательно попробуйте табуле с кускусом!

Быстро и просто

Еще один важный плюс кускуса из Магриба — это легкость и скорость приготовления. В наше время всем не хватает времени, и проводить несколько часов у плиты — это непозволительная роскошь. В случае с кускусом речь не идет о часах: гарнир можно приготовить всего за 5 минут, залив его кипятком или молоком по вашему вкусу (обычно используют соотношение 1:1).

На родине, в Африке, его обычно готовят на пару — достаточно 7–8 минут. Более того, в берберской кухне существует двухуровневая пароварка, называемая и кускусьером, и кускусоваркой, и кускусницей. Это два соединенных пузатых горшка из керамики или металла. В нижней части готовят бульон, рыбу, мясо или курицу с пряностями, а сверху кускус впитывает все великолепие. Однако обычные кастрюли также справятся с этой задачей.

Для многих из нас кускус будет более привлекательным вариантом по сравнению с привычной манкой: у него нет ее специфического аромата, а воздушная текстура совершенно не напоминает кашу. Он более рассыпчатый, фактурный и легкий. Кроме того, у гарнира солнечно-желтый цвет, и он прекрасно смотрится как в одиночном варианте, так и в качестве одного из цветных компонентов салата или горячего блюда. Кускус может стать отличной альтернативой рису, гречке или картофельному пюре в вашем домашнем меню, добавляя разнообразие, интерес и пользу в ежедневный рацион.

Добавим пользы

Кускус богат витаминами группы В, которые способствуют нормальному функционированию нервной системы. В этом продукте также содержатся железо, цинк, калий и селен — антиоксидант, положительно влияющий на щитовидную железу. Кроме того, гликемический индекс кускуса ниже, чем у белого хлеба или шлифованного риса. Это означает, что чувство сытости от него продлится дольше.