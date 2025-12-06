Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Юбилей микроволновой печи: от разработки радаров до кулинарии 0 86

Дом и сад
Дата публикации: 06.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Юбилей микроволновой печи: от разработки радаров до кулинарии

Сегодня почти на каждой кухне можно встретить верную помощницу — микроволновую печь. Ее появление стало случайным открытием, но на протяжении нескольких десятилетий этот прибор значительно упрощает повседневную жизнь семей по всему миру.

 

Создателем микроволновой печи является американский инженер Перси Спенсер. В 1940-х годах XX века он занимался разработкой оборудования для радаров и случайно заметил удивительный побочный эффект излучателя, который использовал в своих экспериментах.

Ученый обратил внимание на то, что предметы, находящиеся рядом с оборудованием, нагреваются. Особенно его поразило, как изменяются свойства пищи. Это наблюдение вдохновило исследователя на идею создания СВЧ-печи. Он запатентовал устройство и получил соответствующий документ 6 декабря 1945 года. Однако до появления привычных нам микроволновок прошло еще много времени. Первые модели печей имели высоту 175 сантиметров и весили 340 килограммов.

Начало производства первых СВЧ-печей датируется 1947 годом. В то время их применяли на производственных предприятиях для быстрого размораживания продуктов в промышленных масштабах.

Бытовые микроволновые печи начали выпускать японская компания «Sharp», которая запустила производство в 1962 году.

С момента появления бытовых СВЧ-печей их использование сопровождалось мифами о вредном воздействии излучения на структуру воды и пищи, а также о негативном влиянии таких продуктов на здоровье человека. Однако ни одно серьезное научное исследование последних десятилетий не подтвердило эти теории.

Эксперты рекомендуют следовать указаниям Всемирной организации здравоохранения и использовать микроволновые печи строго по инструкции, проверять исправность устройства и разогревать пищу в керамической или стеклянной посуде.

При таком подходе микроволновая печь значительно упростит жизнь и станет надежным помощником на кухне.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Действительно ли хозяйственное мыло — лучший выбор для мытья рук?
Изображение к статье: Действительно ли у людей, не употребляющих мясо, отсутствует запах пота?
Изображение к статье: Митрофанов день: почему 6 декабря следует сохранять молчание
Изображение к статье: Как удалить гуашь с одежды?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как понять, что ваши отношения действительно приносят счастье: три ключевых признака
Люблю!
Изображение к статье: «Мы на последних 10 метрах»: Келлог обнадежил прогнозом о завершении войны в Украине
В мире
Изображение к статье: Гормональный сбой у подростка: как распознать и чем помочь
Люблю!
Изображение к статье: Торговцы в шоке - аренда мест на рижском Центральном рынке внезапно выросла вдвое
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Две трети жителей Латвии ожидают выхода на пенсию с опаской — опрос
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Совет да любовь молодым. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как понять, что ваши отношения действительно приносят счастье: три ключевых признака
Люблю!
Изображение к статье: «Мы на последних 10 метрах»: Келлог обнадежил прогнозом о завершении войны в Украине
В мире
Изображение к статье: Гормональный сбой у подростка: как распознать и чем помочь
Люблю!

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео