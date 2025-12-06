Сегодня почти на каждой кухне можно встретить верную помощницу — микроволновую печь. Ее появление стало случайным открытием, но на протяжении нескольких десятилетий этот прибор значительно упрощает повседневную жизнь семей по всему миру.

Создателем микроволновой печи является американский инженер Перси Спенсер. В 1940-х годах XX века он занимался разработкой оборудования для радаров и случайно заметил удивительный побочный эффект излучателя, который использовал в своих экспериментах.

Ученый обратил внимание на то, что предметы, находящиеся рядом с оборудованием, нагреваются. Особенно его поразило, как изменяются свойства пищи. Это наблюдение вдохновило исследователя на идею создания СВЧ-печи. Он запатентовал устройство и получил соответствующий документ 6 декабря 1945 года. Однако до появления привычных нам микроволновок прошло еще много времени. Первые модели печей имели высоту 175 сантиметров и весили 340 килограммов.

Начало производства первых СВЧ-печей датируется 1947 годом. В то время их применяли на производственных предприятиях для быстрого размораживания продуктов в промышленных масштабах.

Бытовые микроволновые печи начали выпускать японская компания «Sharp», которая запустила производство в 1962 году.

С момента появления бытовых СВЧ-печей их использование сопровождалось мифами о вредном воздействии излучения на структуру воды и пищи, а также о негативном влиянии таких продуктов на здоровье человека. Однако ни одно серьезное научное исследование последних десятилетий не подтвердило эти теории.

Эксперты рекомендуют следовать указаниям Всемирной организации здравоохранения и использовать микроволновые печи строго по инструкции, проверять исправность устройства и разогревать пищу в керамической или стеклянной посуде.

При таком подходе микроволновая печь значительно упростит жизнь и станет надежным помощником на кухне.