Незаживающий герпес: врач объясняет его опасности

Дом и сад
Дата публикации: 06.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Незаживающий герпес: врач объясняет его опасности

Герпетическая инфекция является одной из самых распространенных. При этом она часто проявляется в период обострения. Герпес на губах может доставить немало неприятных моментов. Однако еще более серьезной проблемой становится его склонность к частым рецидивам и незаживанию. О том, какие риски связаны с герпесом, который не проходит, рассказала врач-инфекционист клинико-диагностического центра Ольга Матюхина.

 

Герпес — это заболевание, известное как «простуда на губах», вызванное вирусом простого герпеса. Длительное течение болезни и частые рецидивы чаще всего связаны с реактивацией организма на воздействие бактерий, неправильным лечением и, как ни странно, хроническим стрессом.

Постоянное присутствие вируса простого герпеса в организме приводит к частым рецидивам и негативно сказывается на общем и местном иммунитете. Например, при рецидивах герпеса на губах, носу или в области глаз могут образовываться язвы, что вызывает болезненные ощущения и увеличивает риск инфицирования других участков тела.

Если говорить о возможных осложнениях, которые может вызвать вирус простого герпеса при отсутствии лечения, то в первую очередь следует выделить генерализованную форму герпетической инфекции, которая может наблюдаться у людей с ослабленным иммунитетом, а также у новорожденных. К серьезным осложнениям этого заболевания относятся герпетический энцефалит и герпетическое поражение глаз.

При лечении заболевания важно соблюдать меры предосторожности, чтобы избежать распространения вирусной инфекции на другие участки тела. Рекомендуется избегать: касания герпетических элементов руками, глаз; вскрытия пузырьков или нанесения мази на них; давления на элементы сыпи.

На время лечения следует исключить посещение бани, сауны и бассейна. Также не рекомендуется использовать декоративную косметику, так как это может привести к ее инфицированию и быстрому рецидиву герпетической инфекции.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

