Сейчас женственность в современном мире подавлена настолько, что люди забыли, что такое — любить мужчину по-женски. Многие женщины если и способны на это, то ведут себя, как мамы.

И получается, что они любят детей и мужей, не разделяя этих понятий. Это проявляется в том, что женщины очень заботятся о своих мужчинах. Например, из магазина выходят муж с женой, мужчина несет тяжелые сумки, а женщина ему говорит: «Давай я тебе помогу, тебе же тяжело!»

Такая забота о мужчинах проявляется даже в мелочах, например, женщина открывает дверь мужчине и пропускает его вперед. Или как в транспорте уступают место мужу — «Ты садись, а я постою!» Или надо работать на трех работах, чтобы помогать мужу выплачивать ипотеку.

Почему считается, что мужчина, выполняя мужскую работу, обеспечивая семью и достигая цели, выполняет тяжелую работу? Почему ему в этом надо помогать? Тогда кто будет делать женскую работу? Кто будет вдохновлять мужчину, создавать ему пространство любви? Кто будет заниматься домашним очагом?

Наталья Касьянова рассказала, чем отличается женская любовь от материнской.

1. Превосходство – принятие

У мамы изначально позиция превосходства. Выражается она в установках «Я лучше знаю», «Я умнее», «Я сильнее», «Я мудрее…»

А у женщины позиция принятия — принимать мужчину таким, какой он есть, уважать его и восхищаться им! Потому что, уважая мужчину, она не будет указывать ему, как ему жить!

2. Контроль – доверие

Как же любят женщины всё контролировать, особенно мамы! Например, с кем ребенку дружить, куда ходить или чем заниматься. Но контроль – недоверие себе и жизни. И главное в материнской любви к мужчине, то, что женщина не доверяет ему в том, что он справится, что он это сделает лучшим образом.

А настоящая женщина доверяет мужчине! Она доверяет ему то, что он вовремя заберет ребенка из садика, что он вовремя оплатит счета, что он купит что надо в магазине и так далее.

3. Категоричность – гибкость

Мамы любят категоричность. Это позиция «Я всегда права!», «Я знаю, как лучше!»

А женская позиция — в гибкости, когда женщина разрешает мужчине его мнение, даже если она с ним не согласна. Здесь она ведет себя мягко, она может выдержать паузу, во время которой, может, всё и прояснится.

4. Я-сама – делегирование

Мама всё сделает сама. И женщина в позиции «Я-сама» не может передать ответственность, ей приходится тащить всё на себе. Она уверена, что она важная, сильная, что справится сама…. Но ни к чему хорошему это не приводит.

А настоящая женщина умеет делегировать, передавать ответственность мужчине. Она умеет просить о помощи и не стесняется казаться слабой.

5. Чувство жалости – вера в мужчину

Когда женщина любит материнской любовью, она смотрит на мужчину, как на маленького ребенка. Она переживает, что он не приготовит себе еду, что он не погладит себе рубашку, не примет лекарство и т.п. Материнской любовью подпитывается чувство жалости и недоверие к мужчине: он не справится, не позаботится о себе, он не взрослый, он не способный…

Настоящая женщина всегда верит в мужчину, она знает, что он – лучший, что он взрослый, что он позаботится о себе. И такая вера в мужчину делает его успешным во всем.

Каждый мужчина желает, чтобы с ним была нежная, мягкая, лучезарная женщина, которая верит в него. Станьте такой, и чудеса не заставят себя долго ждать.