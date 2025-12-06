Baltijas balss logotype
Рельсовый скандал: латвийскому министру пришлось звонить в Таллин и успокаивать члена правительства Эстонии

Политика
Дата публикации: 06.12.2025
BB.LV
ФОТО: LETA
ФОТО: LETA

Официальные лица в Эстонии заверяют, что проект Rail Baltic не изменился и по всей длине трасса будет иметь европейскую, а не российскую колею. При этом эстонцы ссылаются на заверения министра из Латвии. Ему можно верить?

Накануне в Латвии стали распространяться слухи о том, что на одном большом отрезке планируется сохранить существующую российскую колею.

Сообщение Латвийского радио о возможном, так сказать, эконом-варианте трассы Rail Baltic, разумеется, не сталось незамеченным в Таллине, пишет ERR. Если верить информации из неназванных источников, из-за нехватки денег Латвия решила сохранить на участке между Саласпилсом и Скулте нынешнюю широкую колею. В таком случае запланированный к сдаче в 2030 году проект скоростной железнодорожной трассы оказался бы неполноценным и потребовал бы особых поездов, способных ездить по колее разной ширины.

По словам министра инфраструктуры Эстонии Кульдара Лейса, его латвийский коллега Атис Швинка опроверг слухи о такой коррекции проекта Rail Baltic.

"Вчера вечером мне позвонил министр транспорта Латвии и заверил, что официальная точка зрения властей не изменилась. Что касается происхождения слухов о пересмотре проекта, я действительно, не знаю откуда они взялись", – сказал Лейс.

Руководитель компании, отвечающей за строительство эстонского участка магистрали, утверждает, что предложений сохранить в Латвии старую колею не слышал.

"Я не исключаю, что в поисках возможностей продолжать работы могли появиться и оригинальные идеи, граничащие с фантазией. Но никакой договоренности на сей счет", – сказал руководитель Rail Baltic Estonia Анвар Салометс.

То, что Латвия не нашла пока денег, необходимых для завершения всех работ в 2030 году, совсем не секрет. Но в Эстонии верят, что южные соседи их найдут.

"Темпы работ в Латвии, несомненно, нужно было бы увеличить, и я пока затрудняюсь сказать, как латвийская сторона планирует решить проблемы финансирования", – отметил Салометс.

"Латвийцы до сих пор говорили о том, что возьмут дополнительный кредит и взвесят возможность привлечь к финансированию частный капитал", – сказал Лейс.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
(1)
  • свп
    сила в правде
    6-го декабря

    Члена нельзя успокоить. Члена можно только удовлетворить. И уж как тут министр будет выходить из положения - нужно снять сериал

    31
    2

