Китай первым в мире перераспределил грунтовые воды по всей стране: никто не знал, что так можно 0 437

Техно
Дата публикации: 06.12.2025
Focus
Изображение к статье: Китай первым в мире перераспределил грунтовые воды по всей стране: никто не знал, что так можно
ФОТО: Unsplash

За последние несколько десятилетий масштабные усилия по «озеленению» в Китае активизировали круговорот воды в стране. Фактически им удалось переместить грунтовые воды такими способами, которые ученые только сейчас начинают понимать, пишет Фокус.

Новое исследование показывает, что усилия Китая по замедлению деградации земель и изменению климата путем посадки деревьев и восстановления лугов привели к масштабному и непредсказуемому перераспределению воды во всей стране. По сути, ученые лишь сейчас начинают понимать, как это работает, пишет Live Science.

Согласно исследованию, в период с 2001 по 2020 год изменения растительного покрова привели к сокращению количества пресной воды, доступной для людей и экосистем в восточном муссонном регионе и северо-западном регионе, которые вместе составляют почти 74% территории Китая. Ученые также выяснили, что за этот же период доступность воды увеличилась в районе Тибетского нагорья в Китае, которое составляет оставшуюся территорию суши.

По словам соавтора исследования, доцента кафедры устойчивости экосистем Утрехтского университета в Нидерландах Ари Стаала, они с коллегами обнаружили, что изменения в почвенно-растительном покрове перераспределяют воду. Простыми словами, усилия Китая по озеленению территории активизировали круговорот воды в природе.

Отметим, что воды между континентами Земли и атмосферой в основном обеспечивают три основных процесса:

Испарение удаляет воду с поверхностей и почвы в то время, как транспирация удаляет воду, впитанную растениями из почвы. В совокупности эти процессы называются эвапотранспирацией, и она колеблется в зависимости от растительного покрова, доступности воды и количества солнечной энергии, достигающей земли

По словам Стаала, луга и леса, как правило, увеличивают эвапотранспирацию. Причем, это особенно заметно в лесах, поскольку деревья имеют глубокие корни, получающие доступ к воде в засушливые периоды.

r5vwp6-197bdf64f8fc039297ebb47ef8d56bd8.jpeg

Озеленение Китая привело к огромным изменениям в эвапотранспирации (вверху слева), осадках (вверху справа) и доступности воды (внизу) в период с 2001 по 2020 год

Авторы отмечают, что крупнейшим проектом Китая по посадке деревьев является Великая зеленая стена на засушливом и полузасушливом севере страны. Великая зеленая стена была создана в 1978 году и была призвана замедлить расширение пустынь. За последние 50 лет она способствовала увеличению лесного покрова с примерно 10% площади Китая в 1949 году до более чем 25% сегодня. В прошлом году представители правительства объявили, что страна завершила окружение своей крупнейшей пустыни растительностью, но продолжит высаживать деревья для сдерживания опустынивания.

Однако это не единственный проект по озеленению. В совокупности инициативы Китая по восстановлению экосистем обеспечивают 25% глобального прироста площади листьев в период с 2000 по 2017 год.

Теперь ученые также заметили, что озеленение Китая на самом деле также радикально изменило водный цикл Китая, увеличив как эвапотранспирацию, так и количество осадков. В новом исследовании ученые использовали данные высокого разрешения об эвапотранспирации, осадках и изменении землепользования из различных источников, а также модель отслеживания атмосферной влажности.

Результаты показали, что эвапотранспирация в целом увеличилась больше, чем количество осадков — простыми словами, это означает потерю части воды в атмосферу. Любопытно, что эта тенденция на самом деле не была одинаковой по всему Китаю, поскольку ветры могут переносить воду на расстояние до 7000 километров от источника, а это означает, что эвапотранспирация в одном месте часто влияет на количество осадков в другом.

В результате ученые обнаружили, что расширение лесов в восточном муссонном регионе Китая и восстановление пастбищ в остальной части страны привели к увеличению эвапотранспирации, однако количество осадков при этом увеличилось лишь в районе Тибетского нагорья. В других регионах наблюдалось снижение доступности воды. Это имеет важные последствия для управления водными ресурсами, поскольку водные ресурсы Китая и без того распределены неравномерно.

Фокус

#наука #экология #изменение климата #Китай
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
