Последнее суперлуние 2025 года: когда произойдет редкое событие 1 391

Техно
Дата публикации: 04.12.2025
Focus
Изображение к статье: Последнее суперлуние 2025 года: когда произойдет редкое событие
ФОТО: pixabay

В четверг, 4 декабря произойдет последнее суперлуние в уходящем 2025 году. По слова астрономов, в эту ночь Луна будет выглядеть намного больше и ярче обычного, пишет Фокус.

Ученые говорят, что суперлуние можно наблюдать из-за близости Луны к Земле в это время, пишет IFL Science.

В это раз суперлуние произойдет, когда наш естественный спутник будет находиться всего в 357 219 километрах. Это сближение будет всего в несколько сотен километров дальше от Земли, чем рекордно близкое сближение в ноябре, когда Луна была самой близкой к нашей планете.

Астрономы говорят, что следующее суперлуние произойдет всего через месяц, 3 января. Но в следующий раз Луна будет уже на несколько километров дальше.

Обычно в год происходит три или четыре подобные явления. В этом году последние три суперлуния можно было наблюдать в октябре, ноябре и третье предстоит в декабре. В 2025 году суперлуния были особенным тем, что пости все произошли в течение одного сезона, что достаточно редкое явление. Следующая подобная последовательность будет зимой 2028 года, когда суперлуния будут 12 января, 10 февраля и 11 марта.

Научного определения суперлуния не существует, а этот неофициальный термин был придуман астрологом, который взяло на вооружение астрономическое сообщество.

Как известно, орбита Луны не идеально круглая. Несмотря на то, что среднее расстояние между Землей и Луной составляет 384 400 км, по мере своего движения Луна может приближаться или удаляться на несколько десятков тысяч километров.

Иными словами, если полнолуние происходит в пределах 90% от точки наибольшего сближения Луны с Землей, то это суперлуние. В этом случае обычно речь идет о расстоянии в 367 607 км.

Также Луна может удаляться от Земли на расстояние более 405 тыс. км, именно поэтому разница так заметна. По данным NASA, если наблюдать за Луной непрестанно, то ее размер может увеличиваться на 14%, а яркость – на 30%.

“Очень редко тело движется по идеально круговой траектории. У Луны есть небольшой эксцентриситет, то есть она движется вокруг Земли по эллиптической траектории, поэтому иногда она ближе, а иногда дальше”, – объясняет профессор Сара Рассел, планетолог из Музея естественной истории в Лондоне.

Фокус

Читайте нас также:
#астрология #NASA #наука #луна #астрономия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    4-го декабря

    Количество мировой шизы не удвоится, а учетверится, видимо. 🙄

    1
    0

Видео