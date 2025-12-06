Бюро внутренней безопасности (БВБ) задержало двух сотрудников Государственной полиции — одного по подозрению в злоупотреблении служебным положением, второго — за ведение предпринимательской деятельности без регистрации и специального разрешения, сообщает LETA со ссылкой на БВБ.

В начале декабря БВБ задержало двух сотрудников Рижского регионального управления Государственной полиции: одного по подозрению в злоупотреблении служебным положением с целью получения преимуществ для себя или других лиц, второго — за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации и необходимой лицензии.

В ходе процессуальных действий сотрудники БВБ зафиксировали и изъяли предметы, связанные с расследуемыми преступлениями.

БВБ подало в Рижский городской суд ходатайство к следственному судье о применении меры пресечения — ареста — к одному из подозреваемых сотрудников Государственной полиции. Суд удовлетворил это ходатайство.

В интересах следствия дополнительная информация в настоящее время не разглашается.

БВБ напоминает, что никто не может считаться виновным в совершении преступления, пока его вина не доказана в порядке, установленном Уголовно-процессуальным законом.

БВБ является государственной администрацией, находящейся в прямом подчинении министра внутренних дел. Его функции включают выявление, расследование и предотвращение преступлений, совершённых работниками учреждений, подведомственных Министерству внутренних дел (за исключением Службы государственной безопасности), а также Управления мест заключения. Кроме того, БВБ расследует преступления, связанные с насилием, совершённые сотрудниками Портовой и муниципальной полиции при исполнении служебных обязанностей.