Кошатники подвержены риску шизофрении — новое исследование

В мире животных
Дата публикации: 06.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Кошатники подвержены риску шизофрении — новое исследование

Ученые из австралийского Университета Квинсленда представили тревожные данные для владельцев кошек. Согласно их метаанализу, у людей, имевших контакт с кошками до 25 лет, вероятность возникновения психических расстройств в два раза выше! Однако эксперты не полностью согласны с этими выводами.

 

Исследователи из Австралии проанализировали 17 различных исследований, проведенных в 11 странах за последние 44 года. В результате они установили, что у людей, имевших кошку в молодом возрасте, риск развития шизофрении в два раза выше по сравнению с теми, кто не имел домашних животных.

Ученые связывают это с паразитом Toxoplasma gondii, который встречается у домашних кошек. Он может попасть в организм человека через укус питомца. В дальнейшем этот паразит способен проникать в центральную нервную систему и влиять на нейромедиаторы в мозге, что может привести к изменениям личности и психическим расстройствам, таким как шизофрения.

Хотя в ходе анализа связи между владением кошкой и шизофренией не было выявлено, после того как участники ответили на дополнительный вопрос — кусал ли их когда-либо питомец, те, кто ответил утвердительно, показали более высокие результаты по шкале шизотипии.

В обзор вошло одно интересное исследование, проведенное американскими учеными. Участниками стали 354 студента, которых оценили по шкале шизотипии. Этот опросник измеряет черты неординарного и неорганизованного мышления и используется для диагностики шизофрении.

Стоит ли владельцам кошек волноваться?

После публикации обзора в интернете другие исследователи подвергли критике его выводы. Они отметили, что в этом метаанализе не были учтены такие важные факторы, как социальное и экономическое положение, а также семейные обстоятельства.

Кроме того, независимые эксперты утверждают, что заражение T. gondii возможно также через недоваренное мясо или загрязненную воду. Поэтому владельцам кошек не стоит опасаться своих питомцев. Тем не менее, не следует позволять им кусать и царапать, чтобы не возникали ассоциации, что ваши части тела — это добыча.

