Вчера сестра Жанны Фриске огорошила своих подписчиков заявлением. Наталья вышла замуж! Бракосочетание пары прошло в скромной обстановке.

Наталья и ее избранник просто зарегистрировали брак в обычной одежде. При этом Фриске, у которой есть дочь Луна, пока не раскрывает личность новоиспеченного супруга, зато подчеркивает, что очень счастлива. «Я вышла замуж! Да-да, вы не ослышались, об этом никто не знал, даже родители! Как так получилось? Честно признаться, сама удивлена, но, кажется, любовь нашла меня тогда, когда я меньше всего ее ожидала. В жизни бывают моменты, когда все происходит неожиданно и волшебно. Вот так и у меня: тихо, без лишнего шума, появился тот самый человек…

Надежный, заботливый, искренний. И я невероятно счастлива! Особенно радует, что у нашей маленькой Луны теперь есть любящий папа. Это огромный подарок не только для меня, но и для нее. Семья — это тепло и опора, и я безмерно благодарна судьбе за этот новый этап. Если вы тоже в поисках, не бойтесь неожиданностей.

Иногда настоящая любовь приходит именно тогда, когда вы уже почти перестали ждать. Спасибо, что разделяете со мной эту радость! И помните: счастье любит тишину, но им так хочется поделиться с близкими. Пусть и у вас случится свой маленький рывок к счастью!» — поделилась 39-летняя Наталья Фриске в личном блоге.

В данное время Наталья принимает многочисленные поздравления со стороны подписчиков, которые очень удивлены таким переменам в ее жизни. А ведь еще недавно казалось, что Фриске хорошо и удобно быть одной. «Я долго не хотела этим делиться. Реально, у меня даже родители до сих пор не знают.