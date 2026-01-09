69% бразильцев считают, что 2026 год будет для них лучше по сравнению с 2025-м, согласно опросу, опубликованному институтом Datafolha на первой полосе газеты Folha de Sao Paulo.

Результат представляет собой рост оптимизма на девять процентов по сравнению с предыдущим годом, поскольку к концу 2024 года 60% опрошенных ожидали улучшения личной ситуации в текущем году.

На вопрос: «По вашему мнению, будет ли 2026 год для вас лучше, равным или хуже, чем 2025?», 16% ответили, что ситуация останется такой же, 11% считают, что станет хуже, а 3% не знают, как ответить.

Первое, на что обращают внимание приезжие в Бразилии, — общая доброжелательность и полное отсутствие негатива по отношению к чужакам. Так уж исторически сложилось в ходе многочисленных волн миграции, что расово и этнически Бразилия — настоящий Ноев ковчег.

Например, коллективного визуального портрета «настоящего бразильца» попросту не существует: он может быть брюнетом, шатеном или блондином, всех оттенков кожи, с европеоидными, азиатскими или африканскими чертами лица. Определённые этнические типажи преобладают в отдельных регионах, но в целом распознать чужака в вас смогут разве что по незнанию португальского, либо по акценту.

Кстати, многие приезжие полагают, что в популярной туристической стране все местные жители повально знают английский или хотя бы испанский. Некоторые туристы надеются, что со знанием испанского поймут португальский — тоже романский язык. Ни одно из этих ожиданий не верно.

Конечно, в таких больших городах, как Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро или Бразилиа, в отелях и популярных туристических местах объясниться по-английски скорее получится. Испанским владеет в основном молодое поколение — в последние годы в Бразилии учить его стало модно. Некоторые бразильцы говорят на так называемом портуньол — смеси португальского с испанским. И практически все бразильцы неплохо понимают испанский. А вот наоборот почему-то не работает: понять португальский сложно даже носителям испанского. Впрочем, даже если языковой барьер непреодолим, все вокруг будут вам улыбаться и пытаться помочь.

Что ещё удивляет вновь прибывших?

Совершенно незнакомые вкусы, например, яблоко кешью и карпаччо из свинины, и их сочетания в еде.

Неожиданно хорошие дороги, за исключением отдалённых регионов.

Путаница с временами года: зима тут — когда жарко, лето — когда холодно и Новый год.

Карнавал. Очень самобытный праздник уровня Олимпийских игр. (Карнавалы проходят во многих городах Бразилии, главный — в Рио-де-Жанейро.)

Сильное социальное расслоение. Здесь есть богатые районы, как в Европе, и бедные, как в Африке, роскошные виллы и нищие фавелы.

Высокие цены. Вопреки стереотипам про дешевизну Латинской Америки, Бразилия в целом довольно дорогая страна. Этим, например, объясняют тот факт, что несколько поколений одной семьи часто живут в одной квартире.

Наличие помощников, читайте прислуги, у представителей буквально всех слоёв общества, кроме совсем бедных. У представителей среднего класса бывает сразу по несколько человек — уборщица, повар, привратник, садовник. В многоквартирных домах для слуг есть отдельные лифты, им нельзя пользоваться лифтом для жильцов.

Проблемы с безопасностью, которые заметно влияют на бытовые привычки.

Холод в домах летом при отсутствии отопления. Не из-за кондиционеров, а естественный: тропический климат преобладает на севере Бразилии; на юге климат умеренный, с прохладным летом, а на востоке так и вовсе бывают заморозки.

Бразилия делится на пять больших регионов — южный, юго-восточный, центрально-западный, северный и северо-восточный.

Регионы подразделяются на штаты, всего их 26 плюс столичный округ Бразилиа. Каждый штат наделён определённой автономией, имеет свои законодательные и налоговые особенности.