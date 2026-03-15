Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

США переложили задачу охраны судов в Ормузском проливе на Китай

Дата публикации: 15.03.2026
ФОТО: Youtube

Минэнерго США: охранять суда в Ормузском проливе должен Китай и другие страны Азии.

Министр энергетики США Крис Райт объяснил, кто, по мнению вашингтонской администрации, должен охранять корабли, идущие через Ормузский пролив. Свою точку зрения он озвучил в интервью ABC News.

Отвечая на соответствующий вопрос, он обратил внимание, что от поставок продукции по этому морскому маршруту зависят многие страны мира. И больше всех Китай. Кроме того, речь идет о Японии, Корее и других странах Азии. Поэтому, как полагает Райт, защитой кораблей в Ормузском проливе должна заниматься коалиция, сформированная этими государствами. Именно им следует озаботиться восстановлением безопасного судоходства в этом регионе.

При этом он признал, что перед тем, как напасть на Иран, США и Израиль, не вели по этому поводу диалога с другими странами.

По словам Райта, американо-иранский конфликт завершится в ближайшие несколько недель. Министр убежден в реалистичности этого прогноза, как и в том, что сразу после этого восстановятся прерванные цепочки поставки товаров.

Читайте нас также:
#Иран #США #торговля #энергетика #безопасность #коалиция #Китай #политика
Иконка - редакция BB.LV
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео