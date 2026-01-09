Когда-то Инна Гомес была участницей первого конкурса красоты в СССР. С тех пор прошла целая эпоха, но пухлогубая красавица с бездонными глазами, которой в январе 2026 года исполнилось 56 лет, все так же хороша.

Лишь в конце 1980-х в СССР прошел первый конкурс «Московская красавица», дебютанток которого узнала без преувеличения вся страна. Победа тогда досталась наследнице княжеского рода Куракиных Маше Калининой. Но Инна вышла в финал конкурса, а затем (хоть и довольно поздно по нынешним возрастным меркам) стала профессиональной моделью. Она снималась в видеорекламе, украшала обложки глянцевых изданий и вела активную светскую жизнь. А еще была увлечена телевидением и даже училась операторскому искусству у Юрия Грымова. Многие запомнили Инну благодаря участию в первом, самом успешном сезоне шоу «Последний герой» в начале нулевых. За Гомес, в минуты суровых испытаний сохранявшую лучшие душевные качества, болело полстраны.

Кстати, в первые годы карьеры Инна работала под девичьей фамилией Чуркина. Но в 1991-м она вышла замуж за испанского предпринимателя Аугустино Гомеса. Увы, этот брак не был долговечным: говорят, состоятельный бизнесмен изводил красавицу ревностью, зато запоминающаяся фамилия Гомес стала визитной карточкой знаменитости.

Параллельно с моделингом Инна продолжала сниматься в кино, познавала азы косметологического искусства и психологии, рисовала картины, не забывая налаживать свое личное счастье, о котором предпочитает тактично молчать. Хотя известно, что модель имеет взрослую дочь Машу и еще одного более позднего ребенка и после развода с иностранцем никогда не была одинока.

Сегодня Гомес все реже, но продолжает сниматься в кино, большую часть времени занимаясь благотворительностью. Она возглавляет интернет-премию «На Благо Мира», которой за гуманизм и доброту в искусстве награждаются творческие деятели. К слову, раньше Инна тесно общалась со многими представителями светской тусовки, но сегодня предпочитает поддерживать близкую связь лишь с несколькими людьми, в числе которых ее давние подруги Любовь Толкалина и Мария Порошина — с ними Инна знакома уже больше 20 лет.

Не сомневаемся, что с такой активной жизнью и постоянной востребованностью Инна даже не чувствует, как быстро течет время. И вряд ли ощущает себя на свой реальный возраст. «С одной стороны, кажется, что прошла целая вечность и список событий не уместится и в сто лет, а с другой — есть ощущение мига, со скоростью которого пролетело время… Но ведь есть только миг между прошлым и будущим. Он и есть твоя жизнь, мой друг! Делай то, что любишь, и люби то, что ты делаешь!» — философски размышляла ранее о своем возрасте в соцсетях Гомес.

И хотя сегодня Инна уже отошла в сторону от прежних тусовок и больших медийных проектов и привыкла работать «за кадром», выглядит она по-прежнему потрясающе. В ее личном блоге можно найти немало непарадных фото в домашней одежде и без макияжа. Своими секретами красоты Гомес делиться не привыкла: ведь куда больше ей нравится рассказывать о благотворительности, интересных людях и событиях, которые она считает важными.