В Турции продолжается масштабное расследование по делу о незаконных ставках и возможных договорных матчах. Правоохранительные органы провели новую волну задержаний, в рамках которой выданы распоряжения на арест 47 человек.

Среди них — 27 футболистов, подозреваемых в ставках на матчи собственных команд.

Как сообщает Haberler, в списке фигурируют Мерт Хакан Яйлан («Фенербахче»), Метехан Балтаджи («Галатасарай»), а также игроки «Трабзонспора», «Коньяспора» и других клубов Суперлиги.

Под подозрение попали и представители руководства клубов: задержаны владельцы, президенты и тренеры, чьи команды могли быть замешаны в договорных матчах. В частности, речь идет о встречах «Анкараспор» – «Назилли Беледиеспор» (апрель 2024 года) и «Умуджайспор» – «Гиресунспор» (декабрь 2023-го).

Ранее Турецкая федерация футбола уже отстранила свыше 1000 футболистов разных дивизионов за ставки. Среди них — 27 игроков Суперлиги, включая футболистов «Бешикташа» и «Галатасарая». Также были арестованы 17 судей, еще 149 арбитров временно отстранены.