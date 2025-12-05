Baltijas balss logotype
Француз Арсен Венгер назвал сборную Франции главным фаворитом ЧМ-2026 0 51

Спорт
Дата публикации: 05.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Француз Арсен Венгер назвал сборную Франции главным фаворитом ЧМ-2026

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер назвал главного фаворита предстоящего чемпионата мира.

По словам специалиста, наибольшие шансы на победу в турнире имеет сборная Франции.

«Я стараюсь быть максимально объективным, но Франция — главный фаворит по одной причине: у нее больше нападающих мирового класса, чем у любой другой страны. А это будет иметь огромное значение», — приводит слова Венгера журналист издания The Independent Мигель Дилейни в социальной сети X.

Финал ЧМ-2026 пройдет на стадионе «Метлайф» в пригороде Нью-Йорка Ист-Рутерфорде. Действующий чемпион мира — сборная Аргентины.

#футбол #Франция #спорт #Нью-Йорк #стадион #сборная
